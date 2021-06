Allweg-Schwinget findet auch 2021 nicht statt

Ennetmoos Allweg-Schwinget erneut um ein Jahr verschoben Da gleich mehrere Schwingfeste auf dasselbe Datum fallen, hat sich das Organisationskomitee entschieden, den Allweg-Schwinget in den September 2022 zu verschieben. 30.06.2021, 11.57 Uhr

Marcel Mathis (oben) gewinnt den Schlussgang gegen Erich Fankhauser am letzten Allweg Schwinget 2019. Bild: Philipp Schmidli (Ennetmoos, 8. September 2019)

(nke) Der Allweg-Schwinget findet auch dieses Jahr nicht statt. Wie das Organisationskomitee in einer Medienmitteilung schreibt, wird der Anlass um ein weiteres Jahr verschoben. Grund für diesen Entscheid ist, dass mit der aktuellen Coronasituation gleich mehrere Schwingfeste neu an jenem Datum, dem 12. September 2021, angesetzt sind, an dem auf dem Allweg die Schwinger zum Zweikampf erwartet worden wären. So findet an diesem Tag das Nordostschweizerische Schwingfest sowie das Luzerner Kantonalschwingfest statt.