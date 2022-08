In Ennetmoos findet die 85. Ausgabe des Allweg-Schwinget statt

Ennetmoos Auf den Sieger wartet das trächtige Rind Engel Am 85. Allweg-Schwinget am 11. September werden über 120 Schwinger erwartet. 09.08.2022, 14.08 Uhr

Ernst Amrhein (links), Züchter des trächtigen Rinds Engel, besucht zusammen mit OK-Präsident Werner Durrer den Siegerpreis in seiner Sommerresidenz am Rindertitlis ob Engelberg. Bild: PD / Beat Christen

Zwei Wochen nach dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln treten die Schwinger am 11. September in Ennetmoos zur 85. Austragung des traditionellen Allweg-Schwinget an. OK-Präsident Werner Durrer erwartet viele Spitzenschwinger: «Nach zwei coronabedingten Ausfällen unseres Traditionsanlasses erwarten wir in diesem Jahr über 120 Schwinger vom Nordost-, Südwest- und Innerschweizer Verband», wird Durrer in einer Medienmitteilung der Organisatoren zitiert. «Bei uns ist jeder Schwinger herzlich willkommen».