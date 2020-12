Ennetmoos Brand eines denkmalgeschützten Mehrfamilienhauses – vier Personen evakuiert Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ennetmoos konnten sich drei Personen selbstständig ins Freie begeben. Eine leicht verletzte Hausbewohnerin musste durch die Feuerwehr evakuiert werden. Die Brandursache ist noch unklar. 20.12.2020, 10.28 Uhr

Die Einsatzkräfte bi den Löscharbeiten. Bild: Kapo Nidwalden (Ennetmoos, 19. Dezember 2020)

(zim) Am späten Samstagabend erhielt die Kantonspolizei Nidwalden um etwa 23.30 Uhr die Meldung, wonach in Ennetmoos, Tal, ein Wohnhaus in Brand geraten sei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich drei im Haus anwesende Personen bereits selbstständig ins Freie begeben können.