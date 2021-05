Ennetmoos Gemeindeversammlung findet erneut unter freiem Himmel statt Dank gutem Jahresabschluss kann die Gemeinde Ennetmoos vielleicht schon bald eine Steuerreduktion ins Auge fassen. Sepp Odermatt 25.05.2021, 16.18 Uhr

Gemeindepräsident Stefan von Holzen an der letztjährigen Gemeindeversammlung von Ennetmoos. Bild: Urs Hanhart

(29. Juni 2020)

Wie bereits im letzten Jahr führt Ennetmoos seine Gemeindeversammlung wiederum als Open-Air-Anlass auf dem Sportplatz beim Schulhaus Morgenstern durch. «Das fühlt sich an wie ein bisschen Landsgemeinde», findet Gemeindepräsident Stefan von Holzen, der auf einigermassen gutes Wetter hofft. Neben dem Einbürgerungsgesuch einer Familie mit deutscher Staatsangehörigkeit und der Zustimmung zur Kündigung der Vereinbarung Wohnhaus Mettenweg, Stans, wird über die Genehmigung der Jahresrechnung abgestimmt.

Haushalte unterstützen

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 924’000 Franken. Höhere Steuereinnahmen hätten dazu geführt, dass die Erträge rund eine halbe Million besser ausgefallen seien als budgetiert, schreibt der Gemeinderat in seiner Broschüre. Auch die Aufwände lagen aufgrund diverser Minderausgaben mehr als 700’000 Franken unter dem Budget. «Dieses gute Ergebnis – zusammen mit den positiven Abschlüssen der letzten Jahre – erlaubt es uns, die Bevölkerung ab dem nächsten Jahr voraussichtlich mit einer Steuerreduktion zu entlasten», sagt Gemeindepräsident von Holzen. So könne man die Haushalte in der momentan sehr herausfordernden Situation am besten unterstützen. Auch die Finanzkommission ist gleicher Meinung und beantragt, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Einvernehmliche Kündigung

Dann steht noch die Zustimmung zur Kündigung der Belegungsvereinbarung für das Bürgerheim (Wohnhaus Mettenweg) auf der Traktandenliste. Nachdem die Gemeinde Stans den Kredit für das Neubauprojekt letztes Jahr genehmigt hatte, ist eine Kündigung dieser Vereinbarung sinnvoll. Alle Vertragsgemeinden – Dallenwil, Ennetmoos, Oberdorf und Stansstad – sind der Meinung, dass die Abmachungen vom Jahr 1979 nicht mehr zeitgemäss und notwendig sind. Jede Vertragsgemeinde muss die Kündigung für sich selber beschliessen, andernfalls tritt keine Lösung der aktuellen Situation ein. Deshalb schreibt der Gemeinderat Ennetmoos: «Eine Verwerfung des Antrages ist für die Zukunft wenig zielführend.» Aus der einvernehmlichen Kündigung ergeben sich keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen.

Hinweis: Die Gemeindeversammlung Ennetmoos findet am Freitag, 28. Mai, um 20 Uhr auf dem Sportplatz Schulhaus Morgenstern statt.