Bauen in Ennetmoos: Nicht Geschosse sondern Meter zählen künftig

Ennetmoos Nutzungsplanung: Nicht Geschosse, sondern Meter zählen künftig Die Nutzungsplanung wird überarbeitet. Damit soll der Boden besser genutzt werden.

Ennetmoos steht eine Revision der Nutzungsplanung bevor. Bild: Boris Bürgisser (20. August 2020)

Wo darf man bauen und wie hoch? Antworten darauf gibt die Nutzungsplanung mit dem Zonenplan und dem Bau- und Zonenreglement. Diese Instrumente regeln jeden der rund 15 Millionen Quadratmeter des Ennetmooser Gemeindegebietes. Wie das bei Gemeinden nach 10 bis 15 Jahren üblich ist, steht nun eine Totalrevision an. Bei der Gemeinde Ennetmoos ist dies höchste Zeit, stammt doch die jetzige Nutzungsplanung aus dem Jahre 2004. Zudem verlangen das neue Raumplanungsgesetz des Bundes und neue Gesetze des Kantons einen haushälterischeren Umgang mit dem Land – auch, indem eine Siedlungsentwicklung nach innen angestrebt werden soll. Das heisst, bestehende Siedlungsflächen sollen besser genutzt werden, statt dass auf der grünen Wiese gebaut wird.

Mehr Wohnungen sollen möglich werden

In den Ortszentren Allweg und St. Jakob sollen öffentliche Zonen zu Zentrumszonen werden. «So können wir solche Gebiete besser ausnutzen», erklärte Gemeindepräsident Stefan von Holzen an der Informationsveranstaltung am Montagabend in der Mehrzweckanlage St. Jakob vor rund 20 Bürgerinnen und Bürgern. Er erwähnte als Beispiel das Gebiet rund um das Schulhaus Morgenstern und das Gemeindehaus. Dieses liegt aktuell in einer öffentlichen Zone, was Wohnbauten und Gewerbe grundsätzlich verunmöglicht.

Zudem sind einige Änderungen in der Handhabung des Planungs- und Baugesetzes vorgesehen. So sind bei einem Baugesuch nicht mehr die Anzahl Stockwerke, sondern die Höhe massgebend.

Grundfläche ist relevant

Um dem verdichteten Bauen mit einer möglichst grossen Ausnützung des Bodens Rechnung zu tragen, ist nicht mehr die Ausnutzugsziffer das Mass aller Dinge, welche die Fläche sämtlicher Geschosse berücksichtigt, sondern die Überbauungsziffer, bei der die anrechenbare Gebäudefläche, also der Fussabdruck eines Hauses, relevant ist. Damit kann die maximale Bebaubarkeit nur dann erreicht werden, wenn auch die zulässige Bauhöhe voll ausgenutzt wird.

Noch bis am 27. April liegen die Unterlagen in der Gemeindeverwaltung auf und sind auf www.ennetmoos.ch aufgeschaltet. Die öffentliche Auflage soll diesen Sommer und das Verhandeln allfälliger Einwendungen im Herbst durchgeführt werden. Die Nutzungsplanung soll gemäss Terminplan im Frühjahr nächsten Jahres stattfinden.

