Ennetmoos Schon als Kind war Remo Scheuber von der Teffli-Rally fasziniert – jetzt fährt er zum zweiten Mal in der Königsklasse mit Der 19-jährige Ennetmooser Remo Scheuber ist am Gelände der Teffli-Rally aufgewachsen. Heute steht er mit seinem eigenen «Teffli» in den Startlöchern – mit der Startnummer 1. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Remo Scheuber nimmt in der Königsklasse an der Teffli-Rally teil. Bilder: Marion Wannemacher (Ennetmoos, 2. August 2022)

Remo Scheuber fährt mit seinem Puch den steilen Hügel hoch, wendet und springt über eine Kuppe, dass einem die Luft wegbleibt. Er trägt die volle Montur: Helm, Rennkleidung mit Brust- und Rückenpanzer, Ellenbogen- und Schulter-Schutz, Knie- und Schienbeinschoner, hohe Stiefel sowie Handschuhe. Und das ist auch dringend nötig: An seinem Töffli ist bis auf den Rahmen alles ausgetauscht, was je original war, jetzt ähnelt es einer Cross-Maschine und fährt im Gelände an die 50 Kilometer pro Stunde.

Fürs Foto trägt Remo die Startnummer 1. Diese stammt von der letzten Teffli-Rally 2019. Endlich ist wieder Teffli-Rally. Und Remo ist in der Königsklasse wieder am Start: zum zweiten Mal mit der Startnummer 1.

Remo Scheuber ist am Gelände der Teffli-Rally aufgewachsen.

Aufgewachsen ist der heute 19-Jährige direkt am Gelände der Teffli-Rally. Vom erhöhten Sitzplatz hinterm Haus seiner Eltern hat man eine Panorama-Sicht auf die Rennstrecke, die hier in den nächsten Tagen präpariert wird und auf das Festgelände. Einige Helfer sind bereits dabei, auf dem Festgelände die Humusschicht mit dem Bagger abzutragen und zu koffern. Darunter ist auch Remos Vater Bruno, ein Gründungsmitglied der Teffli-Rally.

Für die Bier-Versorgung gibt es eine Pipeline

«Täglich wird sich jetzt das Gelände verändern», weiss Anita Scheuber, Remos Mutter, aus Erfahrung. Die Rennstrecke wird mit GPS vermessen und ist jedes Mal exakt gleich. Eine Woche vorher werden die Böden der Zelte aufgebaut und dann die Zelte errichtet. Sogar eine Bierpipeline wird es in der Rally-Hall geben. Auf dem gesamten Gelände verteilt stehen mehrere Tausendliter-Biertanks. Diese werden am zweiten Rally-Tag via Tanklastwagen von Eichhof wieder aufgefüllt, was laut OK das Wechseln der Bierbomben erspart.

Remo Scheuber, hier mit Mutter Anita, vor dem Festgelände, das aktuell präpariert wird.

Remo erzählt von seinen Eindrücken von früher:

«Von klein auf hat mich die Teffli-Rally fasziniert. Wie die Fans mitgefiebert haben, der Lärm, die Stimmung im Final.»

Mit 16 war es dann für ihn endlich so weit: Er durfte selber an den Start und zwar in der Königsklasse, Kategorie 1: «Fahrwerk und Motor optimiert.»

Tipps unter Schraubern

Mit sechs Kollegen gehört er zum Team «Choubefrässer». Darunter sind Jüngere wie er und sogar ein Vater mit zwei Söhnen. Ein Sohn gewann das letzte Mal in der Kategorie 3, in der sich die Teilnehmer in Originalität gegenseitig übertrumpfen. Gemeinsam schraubt man am eigenen «Teffli» und gibt sich Tipps. Jetzt vor dem Rennen geht es noch um Feinheiten: «Wie muss man den Vergaser mit dem Benzin-Luft-Gemisch abstimmen», nennt Remo ein Beispiel.

Der junge Ennetmooser hat sein Hobby zum Beruf gemacht und lernt im vierten Jahr Motorrad-Mechaniker bei X-Cycles GmbH in Stans. Wie viele Stunden er in seiner Freizeit schon an seinem Töffli gearbeitet hat, kann er nicht sagen. «Ich hab es nie ausgerechnet, aber es sind ein paar. Der Motor ist komplett frisch. Ich habe ihn aufgeschraubt, zerlegt und etwa jedes Teil gewechselt», sagt er. So ein Töffli, wie er es habe, koste etwa zwischen 4000 und 5000 Franken, schätzt er. Es gebe noch weitaus teurere am Start.

Teffli-Tausch mit Orangenmost als Dreingabe

Eigentlich hatte Remo Scheuber als Abschlussarbeit in der Oberstufe ein total verrostetes Töffli aus einem «Gade» restauriert. Im Internet sah er sein jetziges und konnte es gegen 100 Franken und zwei Kisten Orangenmost als Dreingabe eintauschen. Bereut hat er es nie: «Es war ein cooler Tausch», findet er heute noch.

Remo Scheuber in voller Montur auf seinem «Teffli». In vielen Stunden hat er dieses optimiert. Nur noch der Rahmen ist original.

Drei Jahre Erfahrung liegen für Remo zwischen der letzten «Rally» und seiner Teilnahme in diesem Jahr. Damals sei er nach zwei Vorläufen ausgeschieden. «Das Teffli ist mehr gestanden als gefahren», erzählt er. Noch gut erinnern kann er sich an das Kribbeln. Dieses Mal sollte es für den Viertelfinal reichen, hofft er.

Geübt wird nicht auf dem Original-Gelände, so lautet der Ehrenkodex der Teilnehmer. Wenn es mal ein Vater von Freunden erlaube, vielleicht auf frisch gemähter Matte. Und auch das kann's geben: Noch vor kurzem hat sich Remo das Schlüsselbein gebrochen. Mittlerweile ist die Verletzung ausgeheilt. Was hat er sich für die Teffli-Rally vorgenommen: «So gut fahren wie möglich und Spass haben», sagt er. «Etwas Wichtiges hast du vergessen», findet seine Mutter. «Keinen Unfall haben», sagt er und lacht.

