Gemeinderat Stans spricht sich knapp für Stans West aus

Entlastungsstrasse Gemeinderat Stans ist knapp für Stans West – er sieht aber viele offene Fragen Mit einem «zähneknirschenden Ja» bei einer internen Entscheidung ist der Gemeinderat Stans für die Entlastungsstrasse Stans West. Den Nutzen davon sehe er, das Projekt sei aber zu wenig ausgereift. Florian Pfister Jetzt kommentieren 04.10.2022, 14.15 Uhr

Für die Gemeinde Stans sind viele Fragen offen, was die Entlastungsstrasse Stans West angeht, über die am 27. November abgestimmt wird. Da Stans vom Bau der Entlastungsstrasse wesentlich betroffen ist, hat der Gemeinderat an seiner Sitzung in der vergangenen Woche beraten, welche Abstimmungsempfehlung er abgeben will.