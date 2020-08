Dallenwiler klagen über Wartezeiten am Bahnübergang: Barrieren schliessen künftig später Wenn der Zug bei Niederrickenbach-Station hält, müssen sich die Autofahrer beim Dallenwiler Bahnübergang länger gedulden. Die Zentralbahn verspricht Abhilfe – zumindest teilweise. Matthias Piazza 07.08.2020, 05.00 Uhr

Wer vom Dorf Dallenwil auf die Kantonsstrasse will oder umgekehrt, muss sich gedulden. Wenn der Zug auch noch bei Niederrickenbach Station hält, sind die Barrieren beim Bahnhof Dallenwil noch länger unten. Der Dallenwiler CVP-Landrat René Wallimann fragte in seinem Leserbrief (Ausgabe vom Dienstag), warum es technisch nicht möglich sei, die Barriere später zu schliessen, wenn der Zug in Niederrickenbach-Station hält.

Beim Bahnübergang Dallenwil ist oft Geduld gefragt. Bild: Corinne Glanzmann (Dallenwil, 10. April 2018)

Peter Furrer, Leiter Betriebsführung bei der Zentralbahn (ZB), bestätigt, dass sich die Schliesszeit von zwei auf drei Minuten erhöht, wenn der Halt bei Niederrickenbach Station verlangt wird. «Das ist zur Zeit technisch nicht anders möglich. Der Zug aus Engelberg fährt in Niederrickenbach Station ein, wenn die Barrieren in Dallenwil schon geschlossen sind.»

Je zweimal pro Stunde und Richtung passieren die S4 Luzern–Wolfenschiessen und der Interregio Luzern–Engelberg den Bahnübergang beim Bahnhof Dallenwil. Während die S4 bei Niederrickenbach Station vorbeifährt, hält dort der Interregio, wenn jemand ein- oder aussteigen will. Wie oft der Halt verlangt wird und sich somit die Schliesszeit beim Bahnübergang erhöht, kann Peter Furrer nicht sagen, da keine Statistik darüber geführt werde.

«Wir hören von Dallenwilern immer wieder Klagen über die aus ihrer Sicht langen Wartezeiten beim Bahnübergang. Wenn man vor einem geschlossenen Bahnübergang wartet, fühlt sich manchmal eine Minute viel länger an», gibt Peter Furrer zu bedenken.

Nun wird das Problem zumindest teilweise entschärft. Im April des kommenden Jahres wird der Bahnübergang beim neuen Kreisel Büren in Betrieb genommen. «Wenn dann auch die Steuerung des Dallenwiler Bahnübergangs an das Stellwerk Dallenwil angeschlossen wird, gehen die Barrieren beim Bahnhof Dallenwil später runter, wenn bei Niederrickenbach Station jemand einsteigt.» Dafür wird die Strecke Stansstad–Engelberg während rund vier Wochen gesperrt.

Bei dieser Gelegenheit werden auch das Gleisbett und der Steilrampentunnel Grafenort–Engelberg in Stand gestellt. Nichts ändere sich hingegen, wenn die Halteanforderung vom Zug aus ausgelöst werde, was dort nicht so oft vorkomme. «Eine Umstellung ist technisch nicht einfach möglich», sagt Peter Furrer.

Fussgängerunterführung lässt auf sich warten

Eine Verbesserung gibt's auch für die Fussgänger, die auch den Bahnübergang benützen müssen, wenn sie vom einen auf den anderen Perron wollen. Das führt auch immer wieder zu illegalen und gefährlichen Gleisüberquerungen. Die Zentralbahn plante eine Fussgängerunterführung für 1,15 Millionen Franken. Die Gemeinde Dallenwil stimmte im November 2018 einer Kostenbeteiligung von 100'000 Franken zu.

Es braucht allerdings noch etwas Geduld. «Das Projekt wurde vom Bund zurückgewiesen, weil es nicht dem Behindertengleichstellungsgesetz entspricht», sagt auf Anfrage Gunthard Orglmeister, Leiter Infrastruktur der ZB. «Wir müssen das Projekt überarbeiten.» Denn eine Rampe, welche behindertenkonform wäre, lasse sich wegen der engen Platzverhältnisse zwischen Kantonsstrasse und Gleis nicht realisieren. Geprüft werde darum eine Lösung mit einem Lift. Einen Zeitpunkt für die Realisierung der Personenunterführung könne man noch nicht nennen, da für die wesentlich teurere Lösung die Finanzierung erst geklärt werden müsse.