Buochs will ein Grundstück an einen Gemeinderat verkaufen Adolf Barmettler will den alten Werkhof kaufen, den Buochs nicht mehr braucht. Der Gemeinderat wehrt sich gegen die Kritik, es sei Bevorzugung eines seiner Mitglieder im Spiel. Martin Uebelhart 07.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der alte Werkhof der Gemeinde Buochs an der Bürgerheimstrasse 7. Bild: Martin Uebelhart (Buochs, 4. November 2020)

An der Gemeindeversammlung am 24. November steht in Buochs der Verkauf des alten Werkhofs an der Bürgerheimstrasse 7 zur Debatte. Die Gemeinde will das Grundstück samt Gebäude für 760'000 Franken an Adolf Barmettler verkaufen. Dieser sitzt selbst im Gemeinderat. Im Dorf kam die Frage auf, ob hier ein Gemeinderat beim Verkauf der Parzelle samt Haus bevorzugt werde. Gar das Wort Vetternwirtschaft war zu hören.