Der Guuggenüberfall in Stans ist abgesagt Zu viele Vorschriften, schwierige Organisation, möglicher finanzieller Verlust. Das OK des Guuggenüberfalls Stans hat entschieden, den Anlass im nächsten Jahr nicht durchzuführen. Alternativen gibt es höchstens in geschlossenem Rahmen. Florian Pfister 22.09.2020, 16.39 Uhr

Nachdem vergangene Woche die Umzüge und die Fasnachtseröffnung in Ob- und Nidwalden abgesagt wurden, steht nun auch fest: Der Guuggenüberfall in Stans findet nicht statt. Das teilt das Organisationskomitee mit. Die Organisation von Grossanlässen sei in der aktuellen Lage sehr schwierig, die Vorschriften gewaltig.

Der Dorfplatz bleibt am Samstag vor dem Schmutzigen Donnerstag im nächsten Jahr leer. Bild: André A. Niederberger (Stans, 15. Februar 2020)

«Wir haben keine Kontrolle, wer auf den Dorfplatz kommt», sagt OK-Mitglied Bruno Christen auf Anfrage. «Wir können den Stanser Dorfplatz weder sitzend noch mit genügend Abstand oder einem zuverlässigen Contact-Tracing überfallen. Daher sind wir gezwungen, den 29. Guuggenüberfall abzusagen.» An einer Sitzung entschied das OK, erst gar kein Schutzkonzept zu erarbeiten. «Es kann sein, dass im Februar nur 100 Leute an Anlässe dürfen. Wir wollen nicht stundenlang planen, wenn wir keine Sicherheit haben», so Christen.

Eingezäunter Dorfplatz ist keine Lösung

Die OK-Mitglieder haben diskutiert, ob sie den Guuggenüberfall in kleiner Form austragen wollen. «Wir haben überlegt, beispielsweise 500 Leute einzulassen», sagt Bruno Christen. «Dazu müssten wir den Dorfplatz aber einzäunen, Eingänge einrichten und ein Contact-Tracing-System einrichten. Das wäre zwar möglich, aber zu kostspielig. Zudem würde es viele Menschen geben, die vor dem Dorfplatz warten. Für den Aussenbereich bräuchten wir noch mehr Securitas.» In den letzten Jahren besuchten etwa 3000 bis 5000 Leute den Anlass am Samstag vor dem Schmutzigen Donnerstag. Das OK war sich schnell einig, dass eine Eingrenzung auf einige hundert Personen keinen Sinn mache.

«Den Abstand einzuhalten, wäre ohnehin schwierig», sagt Bruno Christen weiter. Er kann sich auch nicht vorstellen, keinen Alkohol auszuschenken. «Mit Alkohol halten sich die Leute vielleicht weniger an die Vorschriften. Aber ein Kaffee Schnaps gehört auch zur Fasnacht.»

Ein weiterer Grund für die Absage ist das Finanzielle. «Wir erwirtschaften mit dem Guuggenüberfall sowieso nicht viel Gewinn», so Christen. «Die fünf Guuggen und Frohsinngesellschaften, die den Anlass organisieren, machen jährlich zwischen 1500 und 2500 Franken Gewinn. Wenn wir nur die Anzahl der Securitas verdoppeln, ist dieser Betrag schon weg. Mit allen weiteren Schutzkonzepten würden wir ein grosses Minus machen.»

Helferessen als Ersatzlösung

Bruno Christen erhofft sich dennoch, am 6. Februar 2021 feiern zu können. «Wir können die Entwicklung der Coronakrise nicht voraussehen und wissen nicht, wie der Stand im Februar sein wird. Wir haben aber ein paar Ideen und werden kurzfristig planen», sagt er. So kann sich das OK beispielsweise vorstellen, ein Helferessen zu organisieren. «Es gibt Guuggen, die fast seit 30 Jahren am Guuggenüberfall hinter der Bar stehen. Bisher haben wir noch nie ein Helferessen durchgeführt. Das würde aber im geschlossenen Rahmen stattfinden», sagt Bruno Christen.