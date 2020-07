***Entwurf*** Stanserhorn-Nachzug Rondorama-Restaurant steht in der Kritik Der sinkende Umsatz des Rondorama-Restaurants auf dem Stanserhorn veranlasste einen Kleinaktionär, dem Verwaltungsrat kritische Fragen zu stellen – nicht zum ersten Mal. Matthias Piazza 16.07.2020, 10.10 Uhr

Steht in der Kritik: Das Drehrestaurant Rondorama auf dem Stanserhorn. Bild: PD

Rund 216'000 Franken betrug im vergangenen Jahr der Betriebserfolg des Rondorama-Restaurants auf dem Stanserhorn. Das ist so wenig wie noch nie in den vergangenen zehn Jahren. Stanserhornbahn-Direktor Jürg Balsiger erklärte dies in der Ausgabe vom 14. Juli unter anderem mit zwei Bahnpannen. «Damit verloren wir zwei Abende mit Candlelight-Dinner.» Eine Rolle habe auch der Swiss Travel Pass gespielt, mit dem ausländische Gäste an einem Tag mehrere Schweizer Destinationen besuchen können. So bleibe keine Zeit für den Restaurantbesuch.

Kleinaktionär Robert Schuler sieht dies anders. Anlässlich der Generalversammlung vom 5. Juni, welche wegen der Coronapandemie ohne Aktionäre durchgeführt wurde, ging er in einem eingereichten Schreiben an die Generalversammlung mit dem Verwaltungsrat hart ins Gericht. Dieser habe in der Rondorama-Gastronomie einen grossen Scherbenhaufen angerichtet. Die Gründe liegen seiner Meinung nach in personellen Fehlentscheidungen des Verwaltungsrates und dessen fehlender gesunder Distanz zur Direktion. Er fordere den Verwaltungsrat auf, «endlich eine gründliche Auslegeordnung zu machen und sofort mutige, führungsstarke und zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen», heisst es im Schreiben weiter, das unserer Redaktion vorliegt.

«Die Fragen erachte ich als suggestiv»

Mit einem Mail reagierte der Verwaltungsrat auf die Vorwürfe. Selbstverständlich sei es dem Verwaltungsrat ein Anliegen, das Restaurant wieder auf die Erfolgsspur zu führen, heisst es darin. Auch auf Detailfragen zu Zahlen wurde geantwortet. Auf die pauschalen Vorwürfe ging er hingegen nicht ein. «Die Fragen erachte ich als suggestiv. Auf die Beantwortung dieser provokativen Fragen verzichtet der Verwaltungsrat», schrieb Verwaltungsratspräsident André Britschgi.

«Diese nichtssagenden Antworten und die Ablehnung des Antrags sprechen für sich selbst. Der personelle zwar hochdotierte, aber mut- und ratlose Verwaltungsrat scheut das unangenehme Thema, weil er keine Lösung für das selbstverursachte Problem hat», sagt Robert Schuler darauf angesprochen.

Langjähriger Gastgeber auf dem Stanserhorn-Restaurant

Robert Schuler hatte das Rondorama-Restaurant 15 Jahre lang geleitet, bis im Herbst 2016. Die Zusammenarbeit wurde damals wegen unüberbrückbarer Differenzen in der Ausrichtung und in der Art, wie der Betrieb in die Zukunft geführt werden soll, aufgelöst, formulierte es der damalige Verwaltungsratspräsident Heinz Keller an der Generalversammlung im April 2018. Damals hatte Robert Schuler der Versammlung beantragt, Heinz Keller als VR-Präsidenten abzusetzen, unter anderem mit der Begründung, dass Heinz Keller Direktion und Verwaltungsrat in die falsche Richtung geführt hätten. Dies, weil er die Entlassung von Robert Schuler beantragt hatte. Den Antrag zog Schuler anlässlich der GV zurück. Heinz Keller trat im April vergangenen Jahres wie geplant am Endes seiner Amtsdauer zurück.

«Mit dem Kapitel als Gastgeber habe ich abgeschlossen, ich habe mich mit der Stanserhornbahn gütlich geeinigt», beteuert auch Robert Schuler auf Anfrage. «Mir liegt als Kleinaktionär der wirtschaftliche Erfolg des Restaurants aber weiterhin am Herzen.»