Er bevorzugt das Urner «düü» gegenüber dem Nidwaldner «dui»

Seit Anfang Juli ist Lukas Arnold Gemeindepräsident in Stans. Dass der gebürtige Altdorfer in Stans landete, verdankte er der Liebe. Seine politische Karriere einer Auseinandersetzung mit dem damaligen Gemeindepräsidenten. 19.10.2020

Der Stanser Gemeindepräsident Lukas Arnold im Steinmätteli. Bild: Urs Hanhart (Stans, 14. Oktober 2020)

«Wir sind super gestartet», blickt Lukas Arnold auf seine ersten gut 100 Tage als Stanser Gemeindepräsident, der erste grüne Gemeindepräsident Nidwaldens, zurück. Auch wenn es mit der parteilosen Lyn Gyger nur einen Neuzugang gab, spricht Lukas Arnold von gewichtigen Veränderungen im Siebnergremium. So übernahm Tiefbauchefin Sarah Odermatt das Dossier Energiestadt von Lukas Arnold. Hochbauchef Martin Mathis übergab die Immobilien an Lyn Gyger, die auch Kultur und Sport unter sich hat, welche sie von Lukas Arnold geerbt hat. Er freut sich:

«Die neue Organisation funktioniert, der erste Brocken ist geschafft.»

Auch er selber habe sich gut in der neuen Rolle als Gemeindepräsident eingefunden, so Arnold weiter. Doch der Sprung von einem normalen Gemeinderat, er wurde 2014 gewählt, zum Gemeindepräsidenten sei nicht zu unterschätzen. «Das neue Amt ist wesentlich aufwendiger.» Ein Gemeindepräsident ist in einem 60-Prozent-Pensum bei der Gemeinde Stans angestellt. «Aber ich wende deutlich mehr als 30 Stunden pro Woche für das Amt auf.» Die Herausforderung, alles unter einen Hut zu bringen, sei noch grösser geworden. «Es ist vor allem für die Familie nicht einfach, wenn ich abends mehrmals pro Woche weg bin», erzählt der 55-jährige Familienvater zweier Mädchen im Alter von 12 und 17 Jahren und eines 15-jährigen Sohnes mit Autismus.

«Verkehrsprobleme brennen den Leuten unter den Nägeln»

Als eine grosse Herausforderung der laufenden vierjährigen Amtsperiode erwähnt Lukas Arnold den Verkehr. «Die Verkehrsprobleme brennen den Leuten unter den Nägeln, nicht erst seit heute.» Nicht nur die sanierungsbedürftige Robert-Durrer-Strasse, sondern auch die Stansstaderstrasse führten deutlich die Probleme zutage:

«Der Autoverkehr geht zu Lasten der Velos und Fussgänger.»

Die enge Durchfahrt bei der Stansstaderstrasse ist nicht nur unangenehm für die Fussgänger, sondern auch gefährlich. Das Verkehrswachstum über den Autoverkehr zu lösen, sei darum illusorisch. Das würde auch nicht akzeptiert. «Wir müssen Ansätze finden, damit die Leute das Auto zu Hause zu lassen können.»

Ein «Chäs-Arnold» aus Altdorf

Sein Name lässt erahnen, dass Lukas Arnold kein gebürtiger Nidwaldner ist. Er wuchs in Altdorf auf, ist einer der «Chäs-Arnolds». Er entstammt einer 150-jährigen Händlerdynastie. Seine Eltern führten anfangs neben dem Lebensmittel-Laden auch noch eine Molkerei. Aktuell führt sein Bruder in der Altdorfer Schmiedgasse einen Lebensmittelladen in fünfter Generation.

Auch Lukas Arnold blieb der Branche treu. Nach dem Wirtschaftsstudium in St. Gallen und einigen Zwischenstationen bei grossen Detaillisten machte er sich 2006 selbstständig und führt in Basel, Bern und Zürich als Franchisenehmer «Mammut»-Läden, welche auf Ausrüstung für alpinen Sport spezialisiert ist. Dazu gesellten sich zwei Lebensmittelläden und ein Rennvelogeschäft in Zürich, das er mit zwei Kollegen führt.

Schon sein Vater und Grossvater waren im Gemeinderat

Aufgewachsen sei er in einer politischen Unternehmerfamilie. «Mein Vater und Grossvater waren beide im Altdorfer Gemeinderat, mein Vater zudem auch im Landrat – in der CVP.» Der Funken für die Politik sprang bei ihm aber nicht im Elternhaus über. «Als 18-Jähriger fiel ich an einem politischen Anlass dem Gemeindepräsidenten negativ auf, weil ich seine Idee blöd fand und ihm dies auch zu verstehen gab», schmunzelt er. Es kam zu einer Aussprache. Die Aufforderung, sich zu engagieren, statt zu reklamieren, habe er sich zu Herzen genommen. Er engagierte sich fortan in der Jugendkommission.

Der Stanser Gemeindepräsident Lukas Arnold. Bild: Urs Hanhart (Stans, 14. Oktober 2020)

Die Liebe verschlug ihn nach Nidwalden. Im Zug nach Göschenen begegnete er seiner künftigen Frau, einer Surseerin. Sie bezogen eine Wohnung in Stansstad, 2007 zogen sie nach Stans, wo er 2014 in den Gemeinderat gewählt wurde. «Über das Umfeld meiner Frau kam ich zu den Grünen. Ihre Politik sagt mir zu. Wir müssen ökologisch einen Schritt weitergehen.»

In seiner Wahlheimat Nidwalden fühle er sich wohl. Grosse Kulturunterschiede oder Ablehnung habe er nie erfahren. Beibehalten hat er seinen Urner Dialekt, den er auch mit seinen Kindern spreche. Und so wurde aus dem Urner «düü »auch nach 16 Jahren noch kein Nidwaldner «dui».