Nidwaldner Museeum: Werke aus Sammlung der Frey-Näpflin-Stiftung

Kunst Im Nidwaldner Museum gibt es Erbstücke von leidenschaftlichen Sammlern zu sehen Das Museum in Stans zeigt in der aktuellen Ausstellung «Von Blättler Dädi bis Hans von Matt» ausgewählte Werke aus der Sammlung der Frey-Näpflin-Stiftung. Romano Cuonz 23.06.2021, 17.29 Uhr

«Anton Frey war ein ziemlich irrer Sammler, der Kunst querbeet um sich häufte», hört man den heutigen Oberdorfer Kunsthändler Thomas Odermatt über einer Hörstation des Nidwaldner Museums sagen. Solche Worte würde man kaum anderswo besser begreifen als in der aktuellen Ausstellung mit dem Titel «Von Blättler Dädi bis Hans von Matt». Wer sich ins Obergeschoss des Winkelriedhauses begibt, begegnet dort auf kleinem Raum 39 Werken von 16 Künstlern. Das Spektrum reicht vom naiven Josef Blättler (Dädi) über den bekannten Sakralkünstler Melchior Paul von Deschwanden bis hin zu Rolf Brem.

Sammlerpersönlichkeiten im Mittelpunkt

Die nachgerade gewaltige Spannbreite lässt einen begreifen, was der bekannte Nidwaldner Sammler Anton Frey meinte, als er von sich selbst sagte:

«Ich bin eben ein derartiger Perfektionist, dass ich einen rüdigen Wirbel veranstalte, wenn ich etwas anfange.»

Das hat er wahrlich getan. Und: dank dem Nidwaldner Museum und Kuratorin Bettina Thommen darf er es zurzeit gleich wieder tun. Er und seine Frau Ruth stehen nämlich im Mittelpunkt der vierten Präsentation ihrer Sammlung, die das Nidwaldner Museum im eigens dafür bestimmten Raum präsentiert. Keine zuvor hat die Sammelleidenschaft des Stifterehepaars Anton und Ruth Frey-Näpflin derart klar sichtbar gemacht wie diese. Kuratorin Beatrice Thommen sagt: «Eine Sammelstrategie, wie dies etwa in Museen, aber auch in vielen grossen Privatsammlungen die Regel ist, gab es für die Fey-Näpflin-Sammlung nie. Angekauft wurde stattdessen, was gefiel.» Und gefallen haben dem sammelbeflissenen Ehepaar Werke aus verschiedensten Epochen. Bilder mit bunt variierten Sujets und von unterschiedlicher Qualität. Das einheimische Publikum erfreut es: Dank solchem Sammelfleiss begegnet man auf engstem Raum vielen alten Bekannten. Ein Rundgang lässt einen ebenso staunen wie da und dort auch schmunzeln.

Mit starken und eindrücklichen Werken sind Sakralkünstler vertreten. Sakralkunst lag dem Sammlerpaar besonders am Herzen. Indes: Ausgerechnet vom legendären Innerschweizer Melchior Paul von Deschwanden gibt es Werke zu sehen, die man in Kirchen nicht entdeckt. So das «Skizzenbuch Blanche de Castiglie» (Bleistift auf Papier, aquarelliert) oder kleinformatige Ölbilder wie «Kleiner Mohr» oder «Trachtenmädchen». Ganz sakral aber gibt sich sein Namensvetter und Zeitgenosse Theodor von Deschwanden mit handwerklich meisterhaften Marienbildern. Voll Staunen nimmt man auch zwei sakrale Werke des Luzerners Robert Zünd wahr: «Maria mit Kind und Johannes» und «Die Rückkehr des verlorenen Sohnes». Zünds äusserst naturalistischer, detailreicher Malstil kommt darin genauso zum Ausdruck wie in den Landschaften, mit denen er berühmt wurde.

Länger verweilen und ganz genau hinschauen sollte man auf Jakob Joseph Zelgers grossformatiges Ölgemälde «Bergbach bei Gewitterstimmung». Ein starkes, aber auch bedrohliches Bild!

Das wertvolle Ölbild «Bergbach bei Gewitterstimmung in Seelisberg» von Jakob Joseph Zelger. Bild: Romano Cuonz (Stans, 16. Juni 2021)

Andere Künstler nehmen die Landschaft «lieblich» wahr, drücken so die Heimatverbundenheit des Bauernsohns Anton Frey in aller Deutlichkeit aus: Blättler Dädis (Josef Blättler) naive Alphütte oder Alex Birchers reichlich idyllische Sicht auf Stans. Apropos Stans: Auch Hans von Matt ist in der Ausstellung vertreten. Sehenswert sind sein Holzschnitt «Bruder Klaus» oder der Linolschnitt «Würflerin».

Das naive Bild «Alphütte» von Josef Blättler, genannt Dädi. Es ist aktuell in der Ausstellung «Von Blättler Dädi bis Hans von Matt» zu sehen. Bild: Romano Cuonz (Stans, 16. Juni 2021)

Neueren Datums sind zwei Hommage-Porträts des Luzerners Leopold Häfliger an die Sammlerin Ruth Frey-Näpflin. Damit beglich er seinerzeit den Mietzins in der Hansmatt bei Frey-Näpflins. Entdeckungen sind ungewohnte Motive bei Bekannten: José de Nèves Zeichnung «Älpler am Zaun» in bergiger Landschaft mutet seltsam einfach an. Erstaunlich auch die Reliefs «Frauen unter dem Kreuz» in englischem Zement und Ton des Luzerners Rolf Brem. Der landesweit bekannte Bildhauer ist einem doch vor allem mit seinen lebensgrossen Bronzeskulpturen im öffentlichen Raum präsent. Ein Sammler und eine Sammlerin eröffnen, dank wenig konformem Sammeleifer, Perspektiven, wie sie einem anderswo kaum geboten werden.

Hinweis: Nidwaldner Museum, Winkelriedhaus: «Von Blättler Dädi bis Hans von Matt». Ausgewählte Werke aus der Frey-Näpflin-Stiftung; bis 30. Januar 2022. Mehr online unter www.nidwaldner-museum.ch.