«Es ist eine Sauerei»: Reisebüros in Nid- und Obwalden warten auf Geld der Airlines Ferienanbieter aus Nid- und Obwalden erleben wegen der Coronakrise schwierige Zeiten. Die Fluggesellschaften sorgen dabei für Ärger. Marion Wannemacher 08.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Reisebüroinhaberin Franziska Preisig hat den Mut trotz Krise nicht sinken lassen. Bild: Corinne Glanzmann (Stansstad, 15. Februar 2017)

«Wir sehen wieder die Sternchen am Himmel», bringt Franziska Preisig, Inhaberin des Reisebüros Preisig Reisen in Stansstad ihre Stimmungslage auf den Punkt. Schwierige Zeiten liegen hinter ihr und auch jetzt gibt es noch jede Menge Probleme zu bewältigen. «Von etwa Mitte April bis Ende Juni fand und findet keine Abreise statt.» Und nicht nur das: Die Hälfte ihrer Kunden warten auf Rückerstattung ihrer Flugkosten. «Praktisch jede Fluggesellschaft ausser British Airways hat bislang Kundengelder für nicht stattfindende Flüge noch nicht zurückgezahlt.» Dies erfordere grosses Verständnis der Kundschaft.

Ihre Existenz sei dadurch nicht bedroht, sagt Preisig. «Wir haben sehr gute Kunden, die freiwillig warten, bis sie ihr Geld bekommen. Das ist sehr kulant. Wir haben einfach gute persönliche Kontakte und sind einfach in einem sehr ländlichen Raum.» Zugute komme ihrem Unternehmen auch, dass es sich seit 25 Jahren in der Branche behaupte. «In guten Zeiten habe ich etwas auf die Seite legen können, wir stehen gut da», so Preisig. Dankbar sei sie ebenfalls für den Covid-19-Fonds für Nidwaldner Unternehmen. Auch hofft sie auf eine Verlängerung der Kurzarbeit.

Pauschalreisegesetz soll revidiert werden

Die durch das Coronavirus hervorgerufenen Probleme betreffen jedoch nicht nur den Flugbereich, sondern auch das Mikro-Tour-Operating. «Wenn du als Reisebüro bestehen möchtest, musst du den Kunden etwas individuell zusammenstellen.» Wenn sie aber für einen Kunden eine Rundreise in Norwegen arrangiere, müsse jede einzelne Leistung selber gebucht werden. Das falle unters völlig veraltete Pauschalreisegesetz. «Somit müsste ich haften und dem Kunden alles zurückzahlen», klagt sie. «Das Pauschalreisegesetz müsste dringend revidiert werden.»

Hinter Preisig liegen nach eigenen Angaben «dunkle Tage mit trauriger Stimmung». Ihr Glaube an Gott habe ihr geholfen, den Mut nicht sinken zu lassen. Manchem Kunden sei dafür wieder bewusst geworden, welche Vorteile es habe, im Reisebüro statt im Internet zu buchen. «Bei uns hast du nicht in der Warteschlaufe gestanden. Wir waren an sieben Tage 24 Stunden lang für unsere Kunden erreichbar, um sie zurückzuholen.» Noch gut im Gedächtnis ist ihr das Happy End zweier junger Frauen, die sie aus Südamerika über Umwege über Brasilien kurz vor knapp zurückholen konnte. «Die Flüge von Lima nach Europa waren bereits ausgebucht.» Als Dankeschön erhielt die Unternehmerin einen Blumenstrauss und Schoggi – ein Aufsteller in schwierigen Zeiten.

Umsatzeinbussen von etwa 80 Prozent

Für die Sommerferien rechnet Preisig mit einem sehr verhaltenen Geschäft. Sie geht von Umsatzeinbussen von rund 80 Prozent aus, von jetzt an gerechnet bis Ende des Jahres. Die Entwicklung hänge natürlich davon ab, welche Länder sich wieder bereisen lassen werden. Derzeit buchten einige Kunden Ferien mit dem eigenen Auto in der Schweiz, Südfrankreich oder Österreich. Viele hätten ihre Auslandsferien um ein Jahr verschoben.

Auch die Sarner Filiale des Reisebüros Rilex, das es auch in Stans, Altdorf, Luzern und Brunnen gibt, hat Schwierigkeiten mit den Fluggesellschaften. «Wir haben nur Probleme mit ihnen – bis auf United» sagt die stellvertretende Filialleiterin Pia Koch. Sie gibt ein Müsterchen: «Bei Air France haben wir eine Rückzahlung im März beantragt, diese ist noch immer pendent.» Wenn ein Flug durch die Fluggesellschaft annulliert werde, mache das Reisebüro die Rückerstattung bei seinem Broker und dieser beantrage sie dann bei der Fluggesellschaft.

Zum Teil seien Portale gesperrt

«Zum Teil sind bei der Swiss oder bei Lufthansa sogar die Portale gesperrt», empört sich Pia Koch und findet deutliche Worte. «Es ist eine Sauerei, dass weiterhin Flüge verkauft werden können. Das Geld haben wir gezahlt, die Fluggesellschaften behalten es zurück, um es in Reserve zu haben.» Die Swiss ist verpflichtet worden, den Reisebüros die bereits erhaltenen Kundengelder für nicht stattfindende Flüge bis September zurückzuzahlen. «Bis dahin müssen wir es haben.» Die Flüge machen etwa die Hälfte des gesamten Reisegeschäfts aus.

Die derzeitige Arbeit der stellvertretenden Filialleiterin besteht vor allem aus Annullationen, Rückerstattungen und Umbuchungen. «Das ist eine Menge Arbeit, die wir nicht weiter verrechnen können.» Die Nachfrage fürs Sommergeschäft sei dagegen sehr verhalten. Allenfalls Hotels in der Schweiz, zu denen sie einen direkten Kontakt hätten, Ausflüge oder Abenteuerreisen würden nachgefragt.

Der Fachfrau selber geht es mit ihren privaten Ferienplänen nicht besser als ihren Kunden: «Im Sommer wäre ich auf Bali gewesen und in St. Petersburg. Alles wurde abgesagt, man kann ja nicht einreisen.» Dennoch blickt sie zuversichtlich in die Zukunft: «Reisen wird es immer geben und irgendwann ist das hier vorbei.»