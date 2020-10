Reportage Exerzitien der anderen Art in Hergiswil: So erlebt sich Kirche, wenn Whisky im Spiel ist Der Hergiswiler Pfarrer hat sich etwas einfallen lassen, um Kirche einmal anders erleben zu können – und verband theologische Ausführungen mit einer Whisky-Degustation. Ein Erfahrungsbericht. Lucien Rahm 06.10.2020, 19.07 Uhr

Was genau Exerzitien sind, war mir als mittlerweile nicht mehr ganz so fleissigem Katholiken nicht klar. Mit Whisky hingegen durfte ich auch in der jüngeren Vergangenheit einige gewinnbringende Erfahrungen machen, weiteren bin ich selten abgeneigt. Die Idee meiner Arbeitskollegen, ich solle die Whisky-Exerzitien besuchen, welche Pfarrer Stephan Schonhardt kürzlich erstmals in seiner katholischen Kirchgemeinde in Hergiswil veranstaltete, stiess bei mir daher nicht auf Ablehnung. Die vorgängige Vorstellung, in einer kleinen Runde an Spirituosen nippend stundenlang zu meditieren, erwies sich jedoch als unzutreffend.

Mit Ruhe hatte die Veranstaltung – anders, als ihr Titel zumindest mich vermuten liess – nur wenig zu tun. Gleich zu Beginn des fünfstündigen Abends entwickelten sich angeregte Gespräche zwischen den jeweils vier Personen an dem halben Dutzend Tischen im Saal des «Chilezentrums». Die drei Personen jüngeren bis mittleren Alters an meinem Tisch, die teils kirchlich engagiert sind, verrieten, nicht zwingend wegen des Whiskys hier zu sein, sondern mehr am eher ungewöhnlichen Kirchenanlass an sich interessiert seien.

Essen aus dem italienischen Restaurant

Die Unterhaltung über unsere Beweg- und Hintergründe musste nach rund zehn Minuten aber bereits pausiert werden. Pfarrer Schonhardt erläuterte in seiner Begrüssung, dass der erste Programmpunkt – die Einnahme des italienischen Abendessens, bezogen beim nahe gelegenen Restaurant Nabucco – schweigend erfolgen werde. Wie im Kloster, wo den Speisenden dabei jeweils kirchliche Texte vorgetragen werden, sei aber auch bei uns für geistige Nahrung nebst der leiblichen gesorgt. Eine halbe Stunde lang durfte dann einem Ausschnitt aus einem Radiogespräch mit einem deutschen Theologen gelauscht werden, der mit hoher Dichte über sein Buch über Skandale des Christentums sprach. Ein inhaltlich spannendes, wenn auch wenig besinnliches Erlebnis.

Die Sinne wurden dafür danach umso mehr in Anspruch genommen. Der Hergiswiler Whiskyhersteller Dolf Stockhausen hatte mehrere seiner Erzeugnisse mitgebracht, mit denen er und seine Gattin nun von Tisch zu Tisch gingen, um den Gästen den ersten von sechs Whiskys zur Degustation auszuschenken. Befüllt wurden zwei bereitstehende «Nosing-Gläser», welche die Aromen der bernsteinfarbenen Flüssigkeiten mit ihrer kelchartigen Form besonders intensiv wahrnehmen lassen. Im einen Trinkgefäss befand sich anschliessend ein Single-Malt-Whisky, welchen Stockhausen als geschmacklichen «Jahrmarktspaziergang» ankündigte. Denn herauszuschmecken gäbe es unter anderem den Duft von Lebkuchen, gebrannten Mandeln und weihnächtlichen Gewürzen.

Autor Lucien Rahm degustiert ein Glas Whisky. Bild: Urs Hanhart (Hergiswil, 25. September 2020)

Laute des belustigten Erstaunens

Nachdem die Probanden das Glas einen Moment lang in der einen Hand erwärmten und mit der anderen Hand das Entweichen der dadurch freigesetzten Aromen verhinderten, durfte zunächst eine Nase voll genommen werden. Ein intensives Spirituosen-Luft-Gemisch stieg einem den Geruchsgang hoch. Und dann durfte der zu 46 Prozent aus Alkohol bestehende Glasinhalt dem Gaumen zugeführt werden, was aus einer Ecke des Saals ein Husten erklingen liess. Ein alkoholbedingt scharfer, doch wie vom Erzeuger geschildert süsslicher Geschmack verteilte sich im Mundbereich. Und man stellte fest: Zu Recht hat dieser Vertreter des «Seven Seals»-Whiskys dieses Jahr in London einen Preis gewonnen.

Das zweite Glas bot denselben Tropfen, nur in einer noch stärkeren Ausführung. Von über 58 Prozent Alkoholgehalt sprach Stockhausen bei dieser «Cask Proof»-Variante, was dem Saal Laute des belustigten Erstaunens entlockte. «Er unterscheidet sich vor allem durch einen wesentlich intensiveren Duft, aber auch durch das intensivere Geschmackserlebnis», so Stockhausen. Der höhere Alkoholanteil liess die einzelnen Aromen jedoch nicht ganz mehr so stark wahrnehmen, wie es die 46-prozentige Ausführung tat, schien es.

Steht Gott hinter dem Urknall?

Trotz des vorausgehenden Essens waren die zwei Gläschen Whisky nicht nur am Gaumen, sondern bereits auch etwas im Geist wahrzunehmen. Die sich nun andeutende Euphorie kam für den folgenden Programmteil jedoch gerade gelegen. Motiviert wandte man sich Pfarrer Schonhardt zu, der zu einem rund einstündigen Vortrag ausholte (mit anschliessender Diskussion des Erlernten). Darin widmete sich der Schwarzwälder der Frage, «Ist es vernünftig, an Gott zu glauben?». Der Priester kam unter anderem zum Schluss, dass die Wissenschaft nicht sagen könne, was vor dem Urknall gewesen sei. Und das Leben auf der Erde sei für sie durch Zufall entstanden. An Zufall zu glauben, sei hierbei jedoch eine «absurde Idee», zitierte der Pfarrer einen österreichischen Physiker.

Schonhardt sagte:

«Es ist nicht vernünftig, zu glauben, dass das Leben zufällig entstanden sei.»

Viel mehr stehe für ihn Gott hinter dem Ursprung des Kosmos und der Welt. Manche Teilnehmer stimmten ihm kopfnickend zu. Für «fatal» hält der Pfarrer, dass man in den Schulen die Zufalls-These verbreite, und die Universumsentstehung nicht einfach offen lasse.

Die zweite Degustationsrunde brachte einige Gäste bereits an ihre Grenzen. Wiederum erhielt jeder Anwesende zwei Gläschen bereitgestellt, diesmal mit dem zweiten Whisky aus Stockhausens Sortiment, der geschmacklich zwischen «süss und rauchig» liege. Gelang es bei der 46-prozentigen Version – von Stockhausens Frau als Variante «Kindergeburtstag» bezeichnet – zumindest den Teilnehmern an meinem Tisch noch, zum Glasboden zu gelangen, stellte die Ausgabe mit knapp 59 Prozent einige vor Schwierigkeiten. Einer der Tischgenossen bot an, sein Glas samt Inhalt zu übernehmen, was von mir aufgrund der Pandemiesituation leider als unangebracht abgelehnt werden musste. Die gaumenerfreuende Flüssigkeit aber einfach wegschütten zu lassen, schien ebenso verwerflich. Einige erlaubten sich daher, den Gläserinhalt in eine Plastikfläschchen abzufüllen, um daraus zuhause eine Whiskysauce zu kreieren, die sicherlich sehr deliziös werde.

Dreimal täglich ein Vaterunser

In seinem zweiten Referat widmete sich Pfarrer Schonhardt dem Gebet. Unter dem Titel «Bete und Du wirst leben» erläuterte er, welche Wichtigkeit dem Gebet für einen funktionierenden Draht zu Gott zukomme. «Wer nicht betet, kann von sich aus keine Beziehung zu Gott aufbauen.» Es sei wie bei einem Freund. Würde man nie miteinander sprechen, würde wohl auch keine Freundschaft mit diesem bestehen. In der Beziehung zum Schöpfer solle man gar noch einen Schritt weitergehen. «Man sollte sich an Gott ranschmeissen.» Ähnlich wie bei einem Flirt mit einer Frau – was er als Priester natürlich nicht dürfte, scherzte Schonhardt.

Pfarrer Stephan Schonhardt Bild: Urs Hanhart (Hergiswil, 25. September 2020)

Der Ratschlag gegen Ende seines Vortrags, welcher auch durch eine teilweise unerwartete Wortwahl dafür sorgte, dass seinen Ausführungen interessiert horchte: Dreimal täglich das Vaterunser beten. «Denn das Vaterunser ist wie ein Stuhlgang der Seele», zitierte Schonhardt die Devise eines anderen Geistlichen. Man fühle sich jeweils erleichtert, wenn man gebetet hat, wozu Schonhardt den Anwesenden fünf Teilschritte des Gebets mitgab.

Offen Stimmung förderte die Diskussion

In der anschliessenden Runde, zu welcher sich die Gäste in zwei grösseren Stuhlkreisen einfanden, sprachen die Teilnehmer über ihre eigenen Beterfahrungen. «Was ist bei Euch die grösste Schwierigkeit beim Gebet?», fragte Schonhardt. Es regelmässig zu tun, lautete eine Antwort. Eine andere Personen berichtete, wie das Gebet bei ihr zu einer Selbstheilung geführt habe, die sie eine Krankheit besiegen liess.

Hierbei war nun gut spürbar, wie sich zwischen den Gästen nach den rund vier gemeinsamen Stunden eine Art Gemeinschaftsgefühl entwickelt hatte. Dieses erzeugte eine angenehme, gesprächsfördernde Stimmung der Offenheit – wozu sicherlich auch der konsumierte Whisky seinen Teil beitrug.

Nicht alle Interessenten hatten Platz

Nach einer dritten Runde Hochprozentigem – wiederum ausgeschenkt in den zwei nun bekannten Ausführungen – begaben sich die Gäste schweigend in die wenige Schritte entfernte St.-Nikolaus-Kirche. Hier nahmen sie sich eine Viertelstunde Zeit, um in Stille (lediglich dezente klassische Musik drang aus den Lautsprechern) zu beten und nachzudenken – vielleicht auch über das heute Gehörte und Erlebte.

Von positiven Gefühlen beseelt verliess man das Gotteshaus anschliessend und konnte auf einen ereignisreichen Abend zurückschauen, der gleich mehrere Sinne auf in Anspruch nahm. Nicht nur bekam man aufgezeigt, wie Kirche auch stattfinden kann. Bei einer Teilnahmegebühr von 30 Franken fiel das Ganze auch höchst preiswert aus. Das Interesse am Anlass sei denn auch grösser gewesen, als die Saalgrösse aufgrund des Schutzkonzeptes zuliess. «Es gab noch zehn weitere Interessenten für den Abend, die wir aber nicht mehr berücksichtigen konnten», sagte Schonhardt nach dem Abend. Eventuell werde er aber im kommenden Frühling zu weiteren Whisky-Exerzitien einladen.