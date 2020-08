Fabian Howald vom FC Stans: «Aufgeben? Niemals!» Der FC Stans startet die neue 2.-Liga-Saison auswärts gegen den FC Sursee II. Mittelfeldspieler Fabian Howald hat noch grosse Ziele. Ruedi Vollenwyder 14.08.2020, 05.00 Uhr

Fabian Howald (am Ball) gilt als kämpferisches Vorbild der Stanser. Bild: Corinne Glanzmann (Eschenbach, 12. Oktober 2019)

Er kämpft, er rackert und motiviert. Und verliert ein Spiel nur ungern: «Da werde ich verrückt...» Der 24-jährige Fabian Howald ordnet für ein erfolgreiches Abschneiden seines FC Stans und für sich selbst dem Fussball alles unter. Seit sieben Jahren spielt er im Fanionteam der Nidwaldner. Sein Début im Team von Stans durfte er schon als 17-jähriger Jungspund unter dem damaligen Spielertrainer Samuel Drakopulos bestreiten. Und überzeugte schon damals mit seinem frechen und erfrischenden Auftreten und avancierte schnell zu einem echten Leadertyp.

Dem am liebsten im zentralen Mittelfeld spielende Fabian Howald wurde eine vielversprechende fussballerische Zukunft vorausgesagt. Doch viele Verletzungen hinderten das Talent daran, seine fussballerische Klasse in höheren Ligen zu präsentieren. Fabian Howald ist seit Kindsbeinen her ein grosser Fan von Cristiano Ronaldo und schwärmt: «Er ist ein genialer Fussballer und gibt sich in jeder Situation, ob auf dem Fussballfeld oder abseits von diesem, immer wie er ist. Diese konsequente Haltung imponiert mir.»

Knezevic, Haas und Turkes waren Teamkameraden

Diese Einstellung lebt auch Fabian Howald. So spukt das Streben nach Höherem beim Bauleiter der Stanser Gartenbau­firma Kuster immer noch in dessen Hinterkopf. «In einer höheren Liga spielen zu dürfen, ist schon noch mein Ziel.» Zumal er rückblickend sieht, wie einige Mitspieler aus dem erfolgreichen Team der IFV-Regionalauswahl (96er-Jahrgang) wie Stefan Knezevic (FCL), Aldin Turkes (Lausanne) und Nicolas Haas (Atalanta Bergamo) diesen grossen Sprung schafften. «Für mich war das Dabeisein in dieser tollen Auswahlmannschaft mein bisheriges Highlight als Fussballer.» Und fügt als weiteres schönes Erlebnis den Gewinn des IFV-Hallenmasters 2016 bei den A-Junioren an, bei dem Vater Matthias («Mein privates und berufliches Vorbild») als Trainer amtete und der gegenwärtig im Aufbautraining befindende Bruder Sandro für den FC Stans mitspielte. Stans-Trainer Benji Hess verliert nur lobende Worte über Fabian Howald. «Er ist vom Fussball angefressen, ordnet fast alles diesem Sport unter. Schon in jungen Jahren entwickelte er sich zu einem Leadertyp.» Dabei musste der laufstarke Mittelfeldspieler brutale Rückschläge verdauen. Gleich zweimal riss er sich das Kreuzband. Dazu kam noch eine Meniskusverletzung. «I’ll be back!» war sein Credo.

Und er kam zurück. «Dank viel Ehrgeiz und einer positiven Einstellung schaffte er jeweils nach einem Jahr Zwangspause das Comeback. So wie es eben nur ein Leadertyp kann», bewundert Benji Hess diese Willensleistung. «Ein Aufgeben kam für mich zu keiner Zeit in Frage», stellt Fabian Howald deutlich klar.

Deshalb verwundert Howalds primärer Wunsch nicht: «Ich möchte einmal eine Saison verletzungsfrei durchspielen.» Ein unerfüllter Wunsch, denn im zweitletzten Trainingsmatch gegen Erstfeld (4:0) musste er sich nach einem Schlag gegen den Kopf zur Beobachtung in Spitalpflege begeben und verpasst so das Startspiel auswärts gegen den FC Sursee II. Was das sportliche Saisonziel beim FC Stans angeht, dazu hat Fabian Howald seine eigene Meinung: «Ich frage mich, ob es schlau ist, ein solches Ziel zu kreieren. Ein guter Start ist wichtig und kann eine Saison pushen. Im gegenteiligen Fall bewirkt eine angepeilte Vorgabe aber nur grossen Stress. Und das muss nicht sein.»

Es ist zu hoffen, dass Fabian Howald das Soll an Verletzungen für diese Saison schon eingezogen hat und in Zukunft den Part als Teamleader ohne weitere Blessuren mit dem Ball am Fuss auf dem Spielfeld ausleben kann.

Mutationen

Zuzüge: Nando Wyrsch (FCL U17), Maik Pace (TSV Lehrberg BRD), Roberto Lecci (FC Hergiswil).

Abgänge: Jan Lippold (Pause), Andrin Zumbühl (Ausland).

2. Liga regional

1. Runde. Samstag. 17.00: Entlebuch – Altdorf. – 18.00: Luzerner SC – Emmen, SurseeII – Stans, Cham II – Sempach, Schattdorf – Obergeissenstein, Gunzwil – Hochdorf. – 20.00: Littau – Eschenbach.