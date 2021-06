Stans: Zum Flüchtlingstag lädt die Kirche zum Parcours

Stans Zum internationalen Flüchtlingstag lädt die Kirche zum «Parcours der Erfahrung» ein Anstelle des traditionellen Begegnungsfestes auf dem Dorfplatz in Stans findet dieses Jahr ein «Parcours der Erfahrung» statt. 15.06.2021, 18.05 Uhr

(lur)

«Wie übernachtest du, wenn du nicht zu Hause bist? Wie geht es dir, wenn deine Familie plötzlich auseinandergerissen wird? Was nimmst du mit auf die Reise ins Ungewisse?», fragt die Fachstelle Katholische Kirche Nidwalden in einer Mitteilung. «Wie es sich anfühlt, unterwegs zu sein, wissen viele. Diese meist geplante, freiwillige und unabhängige Art, Neues zu entdecken, unterscheidet sich grundlegend von einer Flucht.» Auf die Flüchtlingsthematik möchte die Kirche nun mit einem Anlass aufmerksam machen. Anstelle des traditionellen Begegnungsfestes auf dem Dorfplatz in Stans findet dieses Jahr ein «Parcours der Erfahrung» statt. Das OK habe sich mit verschiedenen Momenten des Alltags auseinandergesetzt und ist unter anderem mit einer Schulklasse vom Knirischulhaus Stans den menschlichen Bedürfnissen auf den Grund gegangen. «Tauchen auch Sie ein in ganz persönliche Lebenssituationen und überlegen Sie sich unter anderem, was Sie mitnehmen oder vermissen würden.»

500 Flüchtlinge in Nidwalden

In Nidwalden würden aktuell rund 500 geflüchtete Personen leben, schreibt die Fachstelle. «Sie alle haben ihre eigene Fluchtgeschichte, welche ihre Lebensrealität hier in der Schweiz beeinflusst.» Ende 2019 seien mehr als 79 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht gewesen und elf Millionen Menschen seien neu vertrieben worden. Etwas weniger als die Hälfte davon seien Personen unter 18 Jahren.

Hinweis: Der Parcours ist offen: heute von 14 bis 16 Uhr und am Freitag von 17 bis 19 Uhr, Start jeweils im Strickladen Garnitur an der Marktgasse 5 in Stans; am Samstag von 9 bis 11 Uhr, Start am Infostand auf dem Dorfplatz in Stans.