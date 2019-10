Im Kulturraum am Seeplatz 10 in Buochs stellt die Künstlerin Marlis Flühler-Christen ihre Werke aus. Diese stellen nur auf den ersten Blick eine heile Welt dar.

Ausstellung in Buochs: Farbige Bilder für graue Novembertage Im Kulturraum am Seeplatz 10 in Buochs stellt die Künstlerin Marlis Flühler-Christen ihre Werke aus. Diese stellen nur auf den ersten Blick eine heile Welt dar.

Ein Werk der Künstlerin Marlis Flühler-Christen. (Bild: PD)

(pd/mst) Die Bilder und Büsten von Marlis Flühler-Christen in Buochs sollen in ihrer expressiven Farbigkeit die Neugierde des Betrachters wecken. Auf den ersten Blick werde eine heile Welt dargestellt: Blumen, viele Frauen, einige wenige Männer, Familien, Tiere. Auf den zweiten Blick stelle man fest, dass diese schöne Welt von einer erstaunlichen Beziehungslosigkeit geprägt sei, dass sich die Gesichter mit den farbigen Lippen in ihrer eigenen, abgekapselten Sphäre befänden, was bei einem Familienmensch wie Marlis Flühler erstaune. Dies heisst es in einer Mitteilung zur neuen Kunstausstellung «Bilder und Büsten» von Marlis Flühler-Christen im Kulturraum am Seeplatz 10 in Buochs, welche vom 2. bis 17. November zu entdecken ist.

Was die Künstlerin seit 35 Jahren in schnellen Arbeitsprozessen im Bild festhält oder zu Skulpturen formt, werde nach der Fertigstellung nicht mehr in Frage gestellt. Sie identifiziere sich total mit ihren Werken, auch wenn diese wegen des kräftigen Pinselstrichs und der bisweilen zerkratzten Oberfläche von einem ästhetischen Standpunkt aus gesehen nicht bis in die letzte Einzelheit ausgearbeitet wirken würden. Doch für einmal gehe es nicht um Detailanalyse, sondern es lohne sich, einfach eine spannende, eigenständige Künstlerin in ihrer Gesamtheit zu erfassen.