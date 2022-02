Fasnacht Das Chriesipaar reist erneut von Muttenz nach Kehrsiten Zu kurzfristig gibt es nicht für alle Fasnachtsbegeisterten. Walter und Marianne Grollimund freuen sich auf die bevorstehenden Anlässe. Florian Pfister 27.02.2022, 14.16 Uhr

Das «Chriesipaar» ist in diesem Jahr an jedem Anlass dabei. Normalerweise ist das Paar der Chriesizunft Kehrsiten zwei Jahre im Amt. Aufgrund der Pandemie haben Walter und Marianne Grollimund gleich zwei Amtsperioden übernommen. «Für die angefressenen Fasnächtler und Fasnächtlerinnen gibt es kein zu kurzfristig», sagt Walter Grollimund zur Aufhebung der Massnahmen kurz vor der Fasnacht. «Es ist das grösste Geschenk, welches man den aktiven und passiven Fasnächtlerinnen und Fasnächtler machen konnte. Denn nach der Absage vom letzten Jahr ist die Freude und die Begeisterung riesig.»

Walter und Marianne Grollimund sind das Chriesipaar der Chriesizunft Kehrsiten. Bild: PD

Ein spezielles Highlight hat das Paar nicht, denn: «Jeder fasnächtliche Anlass ist ein Höhepunkt und jeder auf seine Art», sagt Walter Grollimund. «Denn die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler sind mit grossem Engagement und Enthusiasmus engagiert. Das entnimmt man am besten aus den strahlenden Gesichtern von Jung und Alt.»

Das Ehepaar kommt aus Muttenz. Vor 18 Jahren war es per Zufall durch ein Boot nach Kehrsiten gekommen und konnte vor rund zehn Jahren ein Chalet erwerben. «Seit dem sind wir sehr eng mit Kehrsiten und der Chriesizunft verbunden», erklärt Walter Grollimund. Selbst war er auch bis vor sechs Jahren in der eigenen Region äusserst aktiv. «Ich war 27 Jahre bei den Schnuderbeeri, einer Wagenclique, welche von Muttenzern gegründet und betrieben wurde, jedoch immer mit dem Wagen in Basel fuhr. In Muttenz selber haben wir einen Fackelumzug, welcher von verschiedenen Cliquen und Guggenmusigen begleitet wird.»