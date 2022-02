Interview «Alles andere wäre eine Hüst- und Hott-Politik»: So will der Krienser Stadtrat nach den verlorenen Abstimmungen vorgehen

Trotz der Niederlagen an der Urne hält der Krienser Stadtrat an der Finanzstrategie und einer Steuererhöhung fest, so Stadtpräsidentin Christine Kaufmann und Finanzvorsteher Roger Erni. Allerdings könnte diese weniger stark ausfallen als angekündigt.