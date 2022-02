Fasnachtszeitung 2022: Ohrengrübel

Fasnacht Nidwalden 2022 Von Marinas und Bushaltestellen Eine handverlesene Auswahl an Themen wird zur Fasnachtszeit im Ohrengrübel von einer anderen Seite beleuchtet. In diesem Jahr zum Beispiel die Hafenpläne in Stansstad oder der Umbau von Postautohaltestellen. Ohrengrübel Jetzt kommentieren 24.02.2022, 05.00 Uhr

Juhe, der Freudenschrei des Gemeindepräsidenten ist in ganz Stansstad zu hören. Warum? Das weiss der Ohrengrübel exklusiv. Das Stansstader Volk soll über die Sanierung und die Neugestaltung des Dorfplatzes abstimmen. Es ist bereits der zweite Anlauf nach 2015, als die Stansstaderinnen und Stansstader ein ähnliches Projekt mit rund einer Zweidrittelmehrheit ablehnten. Doch B. Plüsch jubelt nicht, weil die Abstimmung diesmal anders verläuft. Der Ohrengrübel hat von einem streng geheimen Deal erfahren und auch bereits die ersten Projektskizzen erhalten. Danach ist die längst fällige Sanierung des Stansstader Dorfplatzes gar nicht mehr nötig und auch das Hafenareal muss nicht mehr aufwendig verschönert werden.

Die Erlösung kommt wie so oft von oben. Petrus und Plüsch haben sich die Hände geschüttelt. Über die genauen Vertragsinhalte ist der Ohrengrübel jedoch nicht informiert. Eines ist klar, angesichts des Klimawandels kommt die nächste Überschwemmung bestimmt. Die neue Marina macht sich jedenfalls gut. Das Venedig der Schweiz ist Tatsache. Die Frage stellt sich, ob die Gondeln unter den Fussgängerstegen hindurchpassen. Keine Sanierung und den Tourismus angekurbelt, so einfach kann’s gehen. Doch damit nicht genug. Wie der Ohrengrübel in der Skizze zeigt, macht sich Freibeuter Plüsch nun gar auf, die sieben Weltmeere zu erobern. (OG)

Zeichnung: Tobit

Ein solch hohes Tempo ist man sich von den Behörden echt nicht gewohnt. Erst gerade darüber abgestimmt (der Beschluss fiel gerade mal am 13. Dezember 2002) und auf den 1. Januar 2004 in Kraft getreten, haben sich die Innerschweizer Kantone jetzt schon um die Umsetzung des «Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen» gemacht. Kennerinnen und Kenner der Gremien können sich diesen horrenden Effort nicht recht erklären. Dennoch soll es bereits erste Opfer gegeben haben. Auch Pro Cap ist sprachlos: «Die Erhöhung von Buskanten ist ein derart komplexer und plan­ungs­intensiver baulicher Vorgang, dass wir bass erstaunt sind, dass dies so unbürokratisch vonstatten geht», sagt die Sprecherin, die gerade ihre Sprache wieder gefunden hat. Expertinnen und Experten warnen jedoch auch: «Die kurze Planungsphase könnte möglicherweise auch zu unüberlegten baulichen Anpassungen führen. Zudem könnten die Behörden derart gestresst sein, dass andere Dossiers liegen bleiben.» (OG)

Zeichnung: Tobit

