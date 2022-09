FC Hergiswil Von Vater zu Sohn: János Bucher wird zum jüngsten Präsidenten eines Fussballklubs der Innerschweiz gewählt Mit gerade mal 22 Jahren hat János Bucher das Amt des Präsidenten des FC Hergiswil von seinem Vater übernommen. Trotz seines jungen Alters verfolgt er grosse Ziele mit dem Fussballklub. Sepp Odermatt Jetzt kommentieren 15.09.2022, 11.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der jüngste FC-Hergiswil-Präsident aller Zeiten, János Bucher (links), mit seinem Vater und Vorgänger Thomas. Bild: Sepp Odermatt (Hergiswil, 14. September 2022)

An der ordentlichen Generalversammlung des FC Hergiswil vom letzten Mittwoch gab es zwei Besonderheiten zu verzeichnen. Einerseits feiert der Nidwaldner Verein im 2023 sein 90-jähriges Bestehen, und andererseits wurde der 22-jährige János Bucher als jüngster Präsident aller Zeiten gewählt.

Sein Vater, Thomas Bucher, war zehn Jahre im Vorstand, die letzten drei als Präsident. Nun werde er noch ein Jahr lang als Vizepräsident helfen, dass der Übergang an seinen Sohn reibungslos verläuft, sagte Bucher. Und weiter:

«Es ist ein Glücksfall, dass junge Leute bereit sind, in einem Verein Verantwortung zu übernehmen.»

Er habe auch den Innerschweizer Fussballverband über den Wechsel in Kenntnis gesetzt, und die Verantwortlichen seien begeistert gewesen.

Ex-Präsident Thomas Bucher gratuliert seinem Sohn János zum Amt des Präsidenten des FC Hergiswil. Bild: Sepp Odermatt (Hergiswil, 14. September 2022)

Für den FC Hergiswil Vollgas geben

Mit dieser Wahl tritt János Bucher in die Fussstapfen seines Vaters und darf sich somit auch jüngster Fussballpräsident der Innerschweiz nennen. Bucher ist bereits seit vier Jahren im Vorstand des FC Hergiswil tätig und bringt dadurch schon grosse Erfahrung mit. Auf die Frage, was ihn dazu veranlasst, das Amt zu übernehmen, sagte er:

János Bucher. Bild: Sepp Odermatt (Hergiswil, 14. September 2022)

«Ich will den Jungen damit zeigen, dass man in einem Verein auch etwas bewegen kann und nicht nur einfach dabei sein muss.»

Seine Ziele formuliert der künftige Präsident, der in Luzern Betriebswirtschaft studiert und dazu noch im 60-Prozent-Pensum eine Finanzabteilung leitet, wie folgt: «Jedes Vereinsmitglied soll Vollgas geben, sein Bestes tun und sich voll und ganz mit dem Verein identifizieren. Dazu gehört natürlich auch Herzblut für den FC Hergiswil.»

Gut 70 Vereinsmitglieder nahmen an der von Präsident Thomas Bucher geleiteten GV teil. Einleitend zu seinem letzten Jahresbericht erfreute sich der Verantwortliche des Klubs über die sportlichen Erfolge am vergangenen Wochenende. Für die Zukunft erhoffe er sich viele engagierte Vereinsmitglieder, die neben der Freude am Fussballspielen und am Vereinsleben auch Engagement bei der Vereinsarbeit zeigten. Und weiter: «Der FC Hergiswil soll ein attraktiver Verein mit einer guten Struktur sein. Dazu gehört eine ausgezeichnete Sportanlage, gut ausgebildete Trainer und natürlich auch Kameradschaft.»

Jugendarbeit ist eine Investition in die Zukunft

Seit mehr als 40 Jahren ist Marius Christ Mitglied beim FC Hergiswil. Der langjährige Spieler und Juniorentrainer wird den Vorstand verlassen. Er wurde gebührend verabschiedet und zum Freimitglied ernannt. Neu übernehmen Adi Vogel und Marco Erni eine Funktion im Vorstand. Somit ist das Durchschnittsalter im Vorstand des Klubs um einige Jahre gesunken, was dem Wunsch des abtretenden Präsidenten entspricht: «Die Zukunft gehört den Jungen.»

Auch die Gemeinde Hergiswil legt grossen Wert auf die Jugendarbeit in den verschiedenen Vereinen. Das betonte Gemeinderat Jürg Weber am Schluss der Versammlung: «Schon seit einiger Zeit unterstützen wir die Vereine mit 300 Franken pro Junior und Jahr. Dieses Geld setzen wir gerne ein, denn es ist eine Investition für die Zukunft und hilft den Vereinen.» Zudem bedankte sich der Finanz- und Steuerverantwortliche für die gute Zusammenarbeit.

Am 24. Juni 2023 darf der Fussballclub Hergiswil sein 90-jähriges Bestehen feiern. Konkrete Aktivitäten sind noch nicht bekannt. Auf jeden Fall aber wird neben einem fröhlichen Fest auch ein sportliches Highlight im Mittelpunkt stehen, verriet der neu gewählte Präsident, János Bucher.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen