FDP Beckenried befürwortet den Landkauf Die FDP unterstützt diskussionslos die Geschäfte der Herbstgemeindeversammlung vom Freitag.

(map) Es sei positiv, dass die Gemeinde trotz Mindereinnahmen aus dem innerkantonalen Finanzausgleich ein positives Budget präsentieren könne, heisst es in der Mitteilung zur Parteiversammlung vom vergangenen Donnerstag.

Zum Parkplatzreglement, das am 24. November an die Urne kommt, wurde mit 21 zu 2 Stimmen bei 1 Enthaltung die Ja-Parole gefasst. Geschlossen stehe die Partei auch zur zweiten Vorlage, dem Kauf einer Parzelle in der Nähe des Alten Schützenhauses. So könne das Gebiet auch in Zukunft optimal gestaltet und genutzt werden, heisst es weiter.