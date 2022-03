Wahlen Nidwalden: FDP bedauert Sitzverlust

Wahlen Nidwalden FDP bedauert ihren Sitzverlust Trotz der Niederlage ist Parteipräsident Bodenmüller zuversichtlich. Die Bürgerlichen seien in der Regierung noch immer gut vertreten. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 13.03.2022, 20.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FDP-Vertreter verfolgen die eingehenden Resultate: (von links) Parteipräsident Raphael Bodenmüller, die Landräte Philippe Banz und Remo Zberg, Wahlkampfleiter Bruno Duss sowie Regierungsratskandidat Dominik Steiner. Bild: Urs Hanhart (Stans, 13. März 2022)

Und plötzlich war es nur noch einer. Der wiedergewählte Joe Christen wird die Interessen der FDP im Nidwaldner Regierungsrat künftig allein vertreten müssen. Nach dem Rücktritt von Parteikollege Alfred Bos­sard gelang es den Liberalen nicht, ihren Zweitsitz in der Exe­kutive zu verteidigen. So mussten die beiden weiteren FDP-Kandidierenden, Judith Odermatt Fallegger und Dominik Steiner, eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen.

«Die letzten Wochen und Monate waren eine interessante Zeit, in der ich meinen Rucksack mit weiteren wertvollen Erfahrungen füllen konnte», sagt Steiner im Rahmen einer Medienkonferenz. Judith Odermatt Fallegger spricht von einem aus ihrer Sicht guten Resultat. «Wir haben alles getan, was wir konnten», so die Oberdorferin.

Für die Exekutive hat es nicht gereicht. Auf parlamentarischer Ebene können sich Steiner und Odermatt aufgrund ihrer Wahl in den Landrat aber dennoch politisch engagieren.

Als grosse Gewinnerin geht die erst im Juni 2021 gegründete Grünliberale Partei hervor. So wird diese mit Peter Truttmann künftig im Regierungsrat vertreten sein.

«Regierung ist richtig zusammengesetzt»

Die GLP war es denn auch, die die Liberalen einen Regierungsratssitz gekostet hat. FDP-Präsident Raphael Bodenmüller sagt auf Anfrage: «Natürlich bedauere ich den Sitzverlust sehr. Jedoch haben wir uns im Vorfeld Gedanken gemacht, was die Kandidatur von Peter Truttmann für die FDP bedeuten könnte.» So sei man bereits davon ausgegangen, dass die GLP als neue Partei und Truttmann, der in Nidwalden als ehemaliger Mitte-Politiker ein grosses Netzwerk pflegt, viele Stimmen holen würden.

«Selbstverständlich haben wir aber gehofft, dass mit Judith Odermatt Fallegger eine Frau antritt, die mithalten kann.» Gereicht habe es hierfür offensichtlich nicht. «Wir sind aber der Meinung, dass die Regierung in ihrer neuen Form richtig zusammengesetzt ist.» Die Bürgerlichen seien mit ihren vier Sitzen noch immer gut in der Exekutive vertreten.

Was die Zukunft anbelangt, ist Bodenmüller zuversichtlich. «Als bisher stärkste Partei im Landrat werden wir auch künftig massgeblich an der Gesetzgebung beteiligt sein», ist sich der Parteipräsident sicher. Es sei nicht gut, aber auch nicht tragisch, dass die FDP einen Sitz in der Regierung habe hergeben müssen.

Man werde sehen, wie es weitergeht, so Bodenmüller. «Mit Res Schmid haben wir einen Regierungsrat, der das Pensionsalter erreicht hat. Es wird sich zeigen, wie er seine Leistung in der Regierung künftig erbringen kann.» Sollte diese nicht genügend sein, hoffe man, dass er aus eigenen Stücken zurücktreten würde.

Absolutes Mehr erreicht, aber überzählig

Weiter blieben die Regierungsratskandidaten Armin Odermatt (SVP) und Urs Lang (Aufrecht) erfolglos. «Natürlich tritt man an, um zu gewinnen», so Odermatt. Dafür habe es knapp nicht gereicht, jedoch sei das absolute Mehr, das Odermatt erreicht hat, bereits ein Erfolg. Der Oberdorfer lag um 255 Stimmen hinter Peter Truttmann und war somit überzählig.

Der erstmals antretende Lang sagt zu seinem Wahlergebnis: «Ich bin zufrieden mit dem Resultat. Etwas anderes habe ich nicht erwarten können.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen