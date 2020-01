FDP-Dreierticket für Ennetbürgen Das Nominationskomitee der FDP Ennetbürgen spricht sich einstimmig für ein Dreierticket an den Gemeinderatswahlen vom 5. April aus. 29.01.2020, 18.04 Uhr

(mu) «Die FDP hat bereits in der Vergangenheit Verantwortung in der Gemeinde Ennetbürgen übernommen», wird Ortsparteipräsident Gianni Clavadetscher in einer Medienmitteilung zitiert. Deshalb sei es der Partei wichtig, mit überzeugenden Kandidaten anzutreten.