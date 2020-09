FDP Wolfenschiessen will, dass neue Gemeindeordnung ausgearbeitet wird Der Auftrag halte den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern alle Optionen offen, teilt die Ortspartei mit. 04.09.2020, 14.24 Uhr

(sok) FDP Wolfenschiessen setzt sich für ein Ja zur Ausarbeitung einer neuen Gemeindeordnung ein. Dies gab die Ortspartei am Donnerstag bekannt. In einer Mitteilung wird betont, dass es in der Abstimmung lediglich darum gehe, den Gemeinde- und Schulrat für die Ausarbeitung einer neuen Gemeindeordnung zu beauftragen. Diese würde die Vor- und Nachteile einer Einheitsgemeinde aufzeigen – über die wiederum abgestimmt würde.