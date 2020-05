Feier für Landratspräsidentin in Ennetbürgen ist abgesagt Am 24. Juni dürfte Therese Rotzer-Mathyer aus Ennetbürgen zur neuen Landratspräsidentin gewählt werden. Aufgrund der Coronapandemie wird die geplante Wahlfeier im Dorf nicht durchgeführt. 07.05.2020, 11.36 Uhr

(pz) Traditionellerweise findet nach der Wahl einer neuen Landratspräsidentin oder eines neuen Landratspräsidenten in der Wohngemeinde eine Wahlfeier statt. In Ennetbürgen hat die Planung dieser Feier bereits vor Monaten begonnen. Auf Wunsch der aktuellen Landratsvizepräsidentin und designierten neuen Landratspräsidentin Therese Rotzer-Mathyer wäre die gesamte Dorfbevölkerung am 24. Juni dazu eingeladen worden.