Ferienpass Nidwalden: Selbstverteidigung beginnt mit einem Nein

Nidwalden Selbstverteidigung beginnt mit einem bestimmten «Nein» Wie setzt man Grenzen und verteidigt sich im schlimmsten Fall? Das lernten Mädchen am Ferienpass von einem Profi. Matthias Piazza 12.08.2021, 14.00 Uhr

Kursleiterin Valerie Ritz demonstriert bei Saskia Kühn, wie man Grenzen setzt. Bild: Urs Hanhart (Stans, 11. August 2021)

Unbeirrt laufen die Mädchen auf ihre Kolleginnen zu, bis diese mit ausgestreckter Hand «stopp» rufen. Kursleiterin Valerie Ritz beobachtet die Übung und greift da und dort korrigierend ein. Bei den einen ist ihr die Aufforderung noch zu wenig energisch, zu wenig bestimmt, zu leise. Die Übung ist ein zentrales Element an diesem Mittwoch, beim eintägigen Ferienpass-Kurs «Selbstverteidigung für Mädchen».

Teilnehmerin Saskia Kühn (11) aus Oberdorf kam mit klaren Erwartungen an diesen Atelierkurs.

«Ich will mich verteidigen können, falls mir jemand auf der Strasse zu nahekommt.»

Sie sei überzeugt, dass sie sich künftig anders verhalten würde bei einer ungemütlichen Situation auf der Strasse. Insbesondere habe sie gelernt, ihre Stimme richtig einzusetzen, was ihr früher nicht gelang, wenn sie nervös gewesen sei. «Aber jetzt geht's», freut sie sich über den Lernfortschritt. Es bleibt nicht bei der Selbstverteidigung. Diese und nächste Woche steht bei ihr ganz im Zeichen des Ferienpasses Nidwalden. So habe sie auch den Erste-Hilfe-Kurs besucht oder nehme an einem Ausflug auf den Pilatus teil. Der Ferienpass sei bei ihr eines der Sommerferien-Highlights, nicht erst seit diesem Jahr.

Selbstverteidigung für Mädchen gehört zweifelsohne zu einem der beliebten unter den vielen Ferienpass-Angeboten. Mit 13 Teilnehmerinnen ist der Anlass am Mittwoch praktisch ausgebucht. Das ist die Regel, wie Kursleiterin Valerie Ritz erklärt. «Auch jener Kurs im Juli und die Kurse in früheren Jahren stiessen auf grosses Interesse», freut sich die Pallas-Trainerin (Schweizerische Interessengemeinschaft Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen). Für sie nicht verwunderlich. Denn sie weiss: «Die Gewaltbereitschaft gegenüber Kindern und Jugendlichen nimmt zu.»

«Sie müssen lernen, sich selbst zu akzeptieren»

«Ich möchte den Mädchen Sicherheit und Selbstbewusstsein vermitteln. Sie müssen lernen, sich selbst zu akzeptieren, Grenzen zu setzen, sich bei Bedarf zu wehren»,

umreisst die Pallastrainerin das Lernziel dieses eintägigen Ferienpass-Kurses, der sich an 10- bis 14-jährige Mädchen richtet. Dazu gehöre etwa auch, das für Mädchen typische Verlegenheitslächeln abzulegen, wenn sie sich bedroht fühlten. «Wenn Schreien angebracht ist, sollen sie schreien.»

Mit dem Lernfortschritt ihrer Schülerinnen nach so kurzer Zeit ist sie zufrieden. «Einige haben schon gelernt, ihre Stimme wirkungsvoll einzusetzen.» Am Nachmittag wird es handgreiflicher. Die Mädchen üben, wie sie sich aus einer Bedrohungslage wieder befreien können.