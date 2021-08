Nidwaldner Regierungsräte berichten aus ihren Sommerferien

Zurück bei der Arbeit So erlebten die Nidwaldner Regierungsräte ihre Sommerferien Bald sind sie vorbei, die regnerischen Sommerferien in Nidwalden. Auch für die hiesigen Regierungen. Sie erzählen, was sie in den vergangenen, regengeprägten Wochen erlebt haben. So viel sei gesagt: Langweilig wurde es den Politikerinnen und Politikern scheinbar nicht. Zusammenstellung: Kristina Gysi 21.08.2021, 05.00 Uhr

Es brauchte wohl einiges an Kreativität, um die Sommerferien hierzulande sommerlich gestalten zu können. Allzu viele Sonnenstunden gab es nicht, hinzu kamen Hiobsbotschaften aus aller Welt und sintflutartige Regengüsse. Sich unter diesen Umständen zu erholen und Kraft zu schöpfen für die kommenden Monate, dürfte nicht allzu einfach gewesen sein. Möglich war's aber, wie eine Umfrage bei den Regierungsrätinnen und Regierungsräten aus Nidwalden beweisen.

Karin Kayser beschreibt ihre Sommerferien als vielseitiges Potpourri. Bild: Matthias Piazza

Frau Landammann Karin Kayser (Die Mitte): Meine Sommerferien präsentierten ein vielseitiges Potpourri. So nahmen wir uns Zeit, liegen gebliebene Aufgaben in Garten und Haus zu tätigen. Ein Abstecher in die Berge der Toskana mit meinen Eltern gab einen besonderen Farbtupfer und die Touren in den Schweizer Bergen erfreuten die ganze Familie.

Joe Christen erlebte Florenz für einmal ganz ohne Hektik. Bild: PD

Joe Christen (FDP): Wir reisten wieder einmal mit dem Auto nach Italien. Zuerst spannten wir ein paar Tage in der Toskana aus. Nach dem «dolce far niente» fuhren wir in einem kleinen «Giro d'Italia» bis in die Nähe von Bologna. Dabei haben wir einige Städte und Städtchen angesehen und einmal mehr über die jahrhunderte, ja jahrtausendealten Kulturen gestaunt. Der Tourismus in Italien ist nahezu zum Erliegen gekommen und befindet sich teilweise noch bei circa 2 % (sic!) im Vergleich zum Sommer 2019. So konnten wir ohne Hektik und Gedränge zum Beispiel durch das nahezu leere Florenz schlendern und die Stadt so einmal ganz entspannt erleben. Man spürt auf Schritt und Tritt, dass sich die Italiener ausserordentlich bemühen, um aus der Pandemie heraus zu kommen. So werden beispielsweise die Schutzkonzepte (Abstand, Maske, Zertifikat) sehr konsequent umgesetzt.

Alfred Bossard verbrachte die Sommerferien in der Schweiz. Bild: PD

Alfred Bossard (FDP): Wir haben einige Tage im Wallis und im Bündnerland verbracht. Die restlichen Sommerferien haben wir in Nidwalden genossen.

Othmar Filliger holte in den Sommerferien Überfälliges nach. Bild: Christian Tschümperlin

Othmar Filliger (Die Mitte): Während der diesjährigen Sommerferien holten meine Frau Yvonne und ich das nach, was in den letzten Monaten viel zu kurz kam. Wir waren sportlich aktiv, unternahmen Wanderungen in der Region, trafen uns mit Freunden und Familie, besuchten kulturelle und sportliche Anlässe, hatten wieder Zeit für einen gemütlichen Jass und genossen unsere hervorragende einheimische Gastronomie.

Othmar Filliger unternahm viele Wanderungen in der Region. Bild: PD

Josef Niederberger verbrachte viel Zeit mit seinen Enkeln. Bild: Matthias Piazza (Stans, 5. Juli 2021)

Josef Niederberger (Die Mitte): Meine Ferientage waren wunderschön und erholsam. Mit meiner Frau Lydia, den Kindern und ganz ausgiebig mit den Grosskindern. Wir haben uns vorwiegend in der Region mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, Velo, zu Fuss und Töff erholt.

Michèle Blöchliger bereiste vor allem den Süden der Schweiz. Bild: PD

Michèle Blöchliger (SVP): Zusammen mit unseren Zwillingen ging es als erste Station ins Tessin. Dort haben wir die Isole di Brissago besucht und uns in Botanik hinsichtlich Seerosen, Gewürzen und Bambusarten aus aller Welt weitergebildet. Eine abwechslungsreiche Wanderung Alpe Cardada, Cima della Trosa, Alpe di Bietri, Cardada Bergstation mit anschliessender Freiluftschachpartie verhalf uns zu etwas kühleren Temperaturen. Nach einem Wellness-Zwischenstopp in Andermatt bei garstigem Wetter (genau das richtige Wetter für Sauna und Dampfbad) und einem Besuch im Sasso San Gottardo (Gotthardfestung und Riesenkristalle) fuhren wir über den Furkapass nach Täsch, beziehungsweise anschliessend mit dem Zug nach Zermatt. Dort liessen wir uns von der Magie des Matterhorns verzaubern und unternahmen diverse Wanderungen, unter anderem den Matterhorn Glacier Trail und den Aufstieg zur Hörnlihütte. Ein anschliessendes Bad im Schwarzsee, beziehungsweise im Grünsee genossen wir in vollen Zügen. Feines Essen und feiner Wein begleiteten uns auf unserer erlebnisreichen Schweizer Reise.