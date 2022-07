Muisiglanzgmeind in Wolfenschiessen begeistert die Fans

Was haben Lo & Leduc, Jack Slamer, die Stubete Gäng und die Hip-Hop-Combo Delinquent Habits gemeinsam? Sie alle sind an der Muisiglanzgmeind in Wolfenschiessen aufgetreten. Einem Festival, das letztmals vor 13 Jahren stattfand.

PilatusToday 09.07.2022, 21.18 Uhr