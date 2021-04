Nid-/Obwalden Die Feuerwehr weiss: Brände nehmen keine Rücksicht auf Corona Die Feuerwehr muss auch in der Pandemie ausrücken. In der Übung zu bleiben, war in den vergangenen Monaten nicht so einfach – besonders für das Kader. Viele Kurse fielen aus. Matthias Piazza 16.04.2021, 05.00 Uhr

Ein Löscheinsatz in Beckenried. Bild: PD (14. Mai 2017)

Feuer interessiert das Coronavirus nicht. Rund 100-mal musste beispielsweise die Stanser Stützpunktfeuerwehr im vergangenen Jahr ausrücken, zur Hälfte für Einsätze in der eigenen Gemeinde, zur anderen Hälfte als Stützpunktfeuerwehr oder um einer Ortsfeuerwehr unter die Arme zu greifen, etwa beim Kranunfall in Beckenried oder bei Fahrzeugbränden auf der Autobahn. Auch die übrigen Feuerwehren in Nid- und Obwalden rückten wie gewohnt bei einem Brand oder sonst einem Ereignis aus. Und doch: Corona ist überall.

So ist auch bei einem systemrelevanten Betrieb wie bei einer Milizfeuerwehr alles etwas anders als normal. «Gesellschaftliche Anlässe wie die Agathafeiern oder Delegiertenversammlungen der Feuerwehrverbände finden nach wie vor nicht statt», sagt der Ob- und Nidwaldner Feuerwehrinspektor Toni Käslin. Zu Beginn der ersten Welle, im ersten Lockdown im vergangenen Jahr, seien auch die Übungsanlässe auf das absolute Minimum hinuntergefahren worden. So seien zum Beispiel Atemschutzübungen unter Einhaltung der notwendigen Abstände durchgeführt worden. Auf der Fahrt von Depot zum Einsatzort und auch bei Fahrgemeinschaften im Privatfahrzeug ins Depot wurde schon damals die Maskenpflicht eingeführt.

Feuerwehren beschränkten sich auf das notwendige Minimum

Auf sämtliche weiteren Kurse wurde verzichtet, so auch auf Kader- oder Spezialistenausbildungen. Mit Folgen: «Den Feuerwehrangehörigen mit Führungsfunktionen fielen die Abläufe bei Einsätzen nicht mehr so leicht, nachdem sie ein halbes Jahr kein Training mehr hatten», weiss Toni Käslin.

Seit diesem Frühjahr werden solche Kurse und Proben wieder durchgeführt, zumal das Verbot von Veranstaltungen und die Regel, wonach sich im öffentlichen Raum höchstens fünf Personen treffen dürfen, für die Feuerwehr nicht gelten.

So wurde im Alten Schützenhaus Beckenried ein Kommandanten- und Instruktorenkurs coronakonform durchgeführt – mit nur zwei Feuerwehrleuten an jeweils einer Festtischgarnitur. Und während der Osterferien wurde in der Schulanlage in Engelberg ein Ausbildungskurs für Offiziere und angehende Feuerwehrkommandanten abgehalten. «Trotz Maskenpflicht schätzen die Feuerwehrangehörigen den ersten persönlichen Kontakt mit den Korpsangehörigen nach langer Zeit», erzählt Toni Käslin.

Nid- und Obwaldner Feuerwehrkorps blieben bisher coronafrei

Eine Testpflicht für Feuerwehrangehörige bestehe zwar nicht. «Wer sich nicht gesund fühlt, darf nicht einrücken und nicht an Übungen teilnehmen», hält Toni Käslin fest. Und es werde erwartet, dass die Feuerwehrangehörigen sich strikte an die Hygienemassnahmen halten, die bei der Feuerwehr strenger sind als für «Zivilisten». Das heisst unter anderem auch eine konsequente Maskentragpflicht und dass Fahrzeuge, Material und persönliche Ausrüstung nach jedem Einsatz desinfiziert werden. «Einerseits müssen wir ja den Betrieb rund um die Uhr aufrechterhalten. Andererseits haben die Feuerwehrleute auch eine Verantwortung gegenüber ihren Angehörigen und Arbeitgebern.» Er spricht von einem disziplinierten Verhalten, das sich ausbezahlt habe. Seines Wissens habe sich bisher kein Angehöriger eines Nid- oder Obwaldner Korps innerhalb der Feuerwehr mit dem Coronavirus angesteckt.

Die «Truppenmoral» bei den gut 1700 Ob- und Nidwaldner Feuerwehrleuten sei noch immer gut. Auch der Nachwuchs sei nicht ausgegangen. Allerdings müssen sich die Neulinge voraussichtlich noch bis Ende Juni auf den Kurs für Neueingeteilte gedulden. Dies sei aber zu verantworten. «Ein Rekrut nimmt im ersten Jahr lang in der Regel nur an Übungen teil, bevor er für einen Ernsteinsatz aufgeboten wird.» Trotzdem:

«Wir alle vermissen die sozialen Kontakte, das ist bei den Feuerwehrleuten nicht anders.»