Job und Leidenschaft Ein moderner Trainer: Wie der Nidwaldner Flavio Zberg die Zukunft der Schweizer Leichtathletik mitprägt Eine eigene grosse Karriere blieb ihm verwehrt. Umso erfolgreicher ist Flavio Zberg als Trainer. Einer seiner Schützlinge könnte bald ein ganz Grosser in der Leichtathletik-Szene werden. Florian Pfister Jetzt kommentieren 09.09.2021, 05.00 Uhr

Die Weltspitze – der Traum aller jungen Leichtathleten in der Schweiz. Damit dieser Sprung gelingen kann, braucht es Willen, Fleiss und wohl auch ein wenig Glück, die richtigen körperlichen Voraussetzung zu haben. Nicht zu vergessen: Einen Trainer wie Flavio Zberg. Seit einem Jahr gehört der Hergiswiler Athletik-Coach zum Spitzensport-Zentrum «On Your Marks» (OYM) in Cham. Zudem ist er beim Leichtathletik-Club Zürich als Cheftrainer und Mitglied der Geschäftsleitung tätig.

Der Hergiswiler Flavio Zberg ist einer der erfolgreichsten Leichtathletik-Trainer der Schweiz. Bild: Florian Pfister (Hergiswil, 7. September 2021)

Flavio Zberg stellt gleich klar: Hinter einem Athleten steckt nicht nur ein Trainer, sondern ein ganzes Team.

«Ich verkörpere einen modernen Trainer, der kein Alleinunterhalter ist»,

sagt der 40-Jährige. Es brauche aber einen Leader. Und so einer ist Flavio Zberg. «Ich versuche voranzugehen.» Er brauche die besten Spezialisten um sich herum, damit er sich auf das Wesentliche konzentrieren könne: Mit dem Menschen zu arbeiten, denn: «Auf den Athleten eingehen zu können, ist genauso wichtig wie das Fachwissen.»

Der Europameister-Exploit als Karrieresprung

Der Nidwaldner war einst selbst ein Athlet. Auf nationalem Niveau, wie er selber sagt. Verletzungen sorgten dafür, dass er seine Karriere früh beendete und umsattelte. Bereits mit 18 Jahren startete Flavio Zberg seine erste Trainerausbildung. Sein Durchbruch gelang vor sieben Jahren. Unter Flavio Zberg holte Kariem Hussein 2014 in Zürich den Europameistertitel im 400-Meter-Hürdenlauf. Ein emotionaler Moment für den Nidwaldner. «Der Weg, den wir gegangen sind, war sehr intensiv und lehrreich.» Gelernt hat er unter anderem: «Es braucht eine Gradlinigkeit und man darf nicht nach links und rechts schauen.» Im selben Jahr wurde Flavio Zberg zum Trainer des Jahres gewählt.

Trainer des Jahre: Flavio Zberg. Bild: Florian Pfister (Hergiswil, 7. September 2021)

Die Leistungsdichte in der Schweizer Leichtathletik ist jetzt so gross wie noch nie. Die damalige Heim-EM beschreibt Flavio Zberg als eine Initialzündung. Dazu beigetragen haben auch Mujinga Kambundji und Kariem Hussein. «Sie haben vor allem bei den Jungen etwas ausgelöst», sagt Zberg. «Wir haben viel mehr Athleten, die den Sport oben auf die Prioritätenliste gesetzt haben und entsprechend mehr Zeit dafür investieren. Sie glauben an sich.»

Vor rund zwei Monaten durfte Flavio Zberg mit seinen Schützlingen weitere grosse Erfolge feiern. An der U23-Europameisterschaft in Estland gewann die Schweizer Leichtathletik-Delegation drei Gold- und zwei Bronzemedaillen – 4 davon gingen auf das Konto der Gruppe Zberg.

Einer dieser Athleten ist der U23-Europameister, der Tessiner Ricky Petrucciani. Die Grundschnelligkeit des 21-Jährigen ist laut Flavio Zberg einzigartig. Seit fünf Jahren arbeiten sie zusammen. Seither hat sich das Nachwuchstalent Schritt für Schritt verbessert. An den Olympischen Spielen in Tokio konnte Petrucciani erste Erfahrungen sammeln und stiess in den Halbfinal vor. Er läuft 100 Meter in 10,24 Sekunden, 200 Meter legt er in 20,72 Sekunden zurück. «Das sind Voraussetzungen, die noch kein Schweizer hatte», sagt sein Trainer über ihn. «Er bringt das Potenzial mit, um an die Weltspitze der 400-Meter-Läufer zu kommen. Und das ist auch sein Ziel.»

Er will selbst ein Vorbild sein

Athleten müssen alles geben, um überhaupt eine Chance zu haben, an die Weltspitze zu gelangen. Auch Flavio Zberg hat in seinen ersten Jahren als Trainer sehr viel investiert und hat seinem Job alles untergeordnet. «Das brauchte es auch, davon bin ich überzeugt», sagt er rückblickend. «Ich musste mich voll reinknien. Sonst würde ich nicht dort stehen, wo ich heute bin.» Inzwischen habe er eine gute Balance gefunden.

«Das Spiel zwischen Erholung und Vollgas zu geben, ist auch für mich ganz wichtig.»

Kraft tanken kann er bei seiner Frau und seinen beiden Kindern.

Er treibt in seiner Freizeit täglich Sport. So kann er abschalten – damit will er aber auch ein Vorbild für seine Athleten sein. «Ich kann von ihnen nicht erwarten, dass sie topfit sind und ich bin es nicht.»

Die Leichtathletik ist für Flavio Zberg Job und Leidenschaft.

«Man muss das Maximale aus seinem Körper herausholen. Jeder Hundertstel zählt.»

Besonders für die grossen Momente lebt er: «Ich habe Freude daran, die Emotionen miterleben zu dürfen. Das ist etwas, was man in keinem anderen Job in diesem Masse erleben kann.»

Die SRF-Serie «Morgen sind wir Champions» begleitete Ricky Petrucciani und seinen Trainer Flavio Zberg. Die Folge wird am Donnerstag, 9. September, um 22.25 Uhr auf SRF zwei ausgestrahlt.