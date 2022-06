Fledermäuse Nidwalden hat neu ein «Hotel zur Kleinen Hufeisennase» Bei der Firma Kayser Holzbau in Oberdorf haben es sich unverhofft Fledermäuse dort bequem gemacht, wo sie nicht sollten. Nun haben die Kleinen Hufeisennasen ein eigenes Hotel bekommen. Christian Hug Jetzt kommentieren 13.06.2022, 15.58 Uhr

Manche aufmerksamen Anwohnerinnen und Anwohner im Oberdorfer Gebiet Gerenmüli wissen seit Jahren, dass man dort am Waldrand ab und zu Fledermäuse beobachten kann – es sind Zwergfledermäuse. Die Menschen liessen die Tiere in Ruhe und umgekehrt, man lebte gut mit- beziehungsweise nebeneinander.

Bis die dämmerungsaktiven Tiere im Frühsommer letzten Jahres herausfanden, dass es sich im Zwischengeschoss des Restholzlagers bei der Kayser Holzbau AG ganz bequem übernachten beziehungsweise «übertagen» lässt: Die Fassade des Gebäudes ist auf einer Seite offen, die Treppe ins Zwischengeschoss ist leicht zu finden, und dort ist es wunderbar windstill bei verschiedenen Temperaturbereichen, sodass die Tiere ihre eigene Körpertemperatur konstant halten können.

Das ist toll für die Tiere, aber suboptimal für die Kayser Holzbau AG. Denn der Kot der Tiere fiel auf das Holz, dessen Säure brannte sich in die fein gehobelten Latten und Balken und machte diese unbrauchbar. Was also tun? Man hätte einfach die Treppe zum Mittelgeschoss zudecken können. Aber das war keine Option. Denn Fledermäuse sind von Gesetzes wegen streng geschützt, man darf sie nicht mal verscheuchen, wenn man sie im Estrich hat.

Eine kleine Sensation

Das war der Moment, als Ueli Kaiser ins Spiel kam: Er meldete die Entdeckung Michèle Odermatt; sie ist Umweltingenieurin beim Umweltbüro Theiler Landschaft und Fledermaus-Schutzbeauftragte des Kantons Nidwalden. Michèle spitzte die Ohren, als Ueli von den Fledermäusen im Restholzlager erzählte, schaute sich die Szenerie an – und war freudig überrascht: «Das waren keine Zwergfledermäuse, sondern Kleine Hufeisennasen. Drei Tiere waren noch dort, den Kotspuren nach zu urteilen, waren es etwa zehn, die im Lager ihr Wochenstubenquartier eingerichtet haben.»

Eine Kleine Hufeisennase. Bild: Keystone

Kleine Hufeisennasen, Rhinolophus hipposideros, sind sehr selten geworden. Die bloss 9 Gramm schweren Säuger gelten als stark gefährdet, Umweltgifte setzen ihnen zu. Die Winter verbringen sie in feuchten, kalten Höhlen und Stollen. Im Sommer leben sie im Wald beziehungsweise am Waldrand. Die Weibchen ziehen sich im Juli und August gemeinsam an einen geeigneten Ort zurück, wo sie ihre Jungen gebären – genau so eine Wochenstube haben sie bei der Kayser Holzbau AG gefunden.

Bei der neu entdeckten Population der Kleinen Hufeisennasen in Oberdorf gibt es noch viel zu erforschen. Michèle Odermatt vermutet, dass sie von Obwalden hergekommen sind, weil sich der Bestand dort langsam erholt.

Und so kam es im August letzten Jahres zur ersten «Hufeisennasen-Konferenz»: Michèle Odermatt, Othmar Kayser von der gleichnamigen Holzbaufirma, Ingrid Schär von der Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz des Kantons sowie Sereina Bamert von Pro Natura Unterwalden entwickelten gemeinsam eine Lösung.

Das Hotel für die Kleinen Hufeisennasen an der Aussenwand des Kayser'schen Holzlagers ist fertig. Für die Umweltingenieurin Michèle Odermatt ist das die beste Lösung für alle Beteiligten. Bild: Christian Hug

Alles, was sie brauchen

Diese hängt nun seit einiger Zeit an der waldseitigen Aussenwand des Holzlagers: ein mannshohes Zweizimmer-Fledermaushotel aus unbehandeltem Holz. Drinnen im Lagergebäude wurden lediglich ein paar Paletten vor der Treppe gestapelt: Sie bilden eine (immer noch zu umfliegende) Art Mauer und sind gleichzeitig «Wegweiser» zum Durchschlupf an der Wand, der ins «Hotel» führt.

Dieses besteht aus zwei Kammern, einer grösseren und einer kleineren, die ebenfalls mit einem Durchschlupf verbunden sind, ausserdem können die Fledermäuse auch von aussen direkt in den kleineren Raum gelangen. Der grössere Raum ist mit einer kleinen Rohrheizung leicht gewärmt, zumindest an kalten Tagen, und an den Decken gibt es angenagelte Vierkanthölzer, an denen sich die Flieger bequem aufhängen können.

Michèle Odermatt erklärt: «Damit haben wir absolut optimale Bedingungen geschaffen für die Kleinen Hufeisennasen. Nun wollen wir hoffen, dass sie den Weg finden, das Haus für sich entdecken und sich darin wohlfühlen. Es steht jedenfalls alles bereit.» Noch sind keine Fledermäuse im Haus gesichtet worden. Aber es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis sie es entdecken.

Die Kleinen Hufeisennasen sind also gerettet. Sollten sie das Hotel beziehen, wird ihr neues temporäres Zuhause auch regelmässig ausgemistet, ohne Schaden an wertvollem Bauholz.

Das Schöne obendrauf: Die Kosten von insgesamt rund 13’000 Franken teilen sich der Kanton und Pro Natura, die Kayser Holzbau AG übernahm die Planung und das Aufräumen und machte den Bau des Hotels zu einem Spezialprojekt für ihre Lehrlinge.

