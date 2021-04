Pilatus Flugzeugwerke Flugzeuge «made in Stans» heben in Australien ab Die australischen Luftwaffe, einer der grössten Abnehmer von PC-21 Flugzeugen, feiert den 100. Geburtstag - mit Schweizer Beteiligung. Philipp Unterschütz 20.04.2021, 17.21 Uhr

Vier Pilatus PC-21 der Central Flying School der australischen Luftwaffe über der Küste im australischen Bundesstaat Victoria. Bilder: PD

Australien steht auf die Flugzeuge aus Stans. Seit fast 40 Jahren dürfen die Pilatus Flugzeugwerke die 1921 gegründete australische Luftwaffe zu ihren Kunden zählen. Sie operiert insgesamt 49 PC-21 Flugzeuge und ist damit der zweitgrössten Betreiber von PC-21 überhaupt. Und der «Royal Flying Doctor Service of Australia» betreibt ebenfalls eine ansehnliche Flotte von über 35 PC-12 und vier PC-24.

Dieses Jahr feiert die australischen Luftwaffe (RAAF) Geburtstag und im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen gab es kürzlich eine Flugshow über der australischen Hauptstadt Canberra. Nicht nur in der Luft gab es durch Pilatus Schweizer Beteiligung. Pedro Zwahlen, Schweizer Botschafter in Australien, nahm an der offiziellen Zeremonie teil. «Als Schweizer Botschafter in Australien macht es mich unglaublich stolz zu sehen, wie das Schweizer Unternehmen Pilatus zur technologischen Weltspitze gehört. Dass die australische weltbekannte Kunstflugstaffel «Roulettes» PC-21 fliegen und somit Australien repräsentieren, gleichzeitig aber mit der Schweizer Herkunft verbunden sind, ist doch absolut fantastisch!», freute er sich.

Auch Mund-zu-Mund Propaganda hilft

Oscar J. Schwenk, Verwaltungsratspräsident der Pilatus Flugzeugwerke.



Bild: Manuela Jans-Koch (Stans, 18. Dezember 2020)

Oscar J. Schwenk, Verwaltungsratspräsident von Pilatus gratuliert der Royal Air Force zum Jubiläum und ergänzt, es erfülle ihn mit grossem Stolz, dass die australische Luftwaffe und das Commonwealth von Australien Pilatus das Vertrauen schenkten. «Australien ist ein ausgezeichneter Kunde, welcher äusserst professionell agiert, aber auch sehr, sehr anspruchsvoll ist», betont Oscar J. Schwenk.

Der Erfolg in «down under» ist den Stanser Flugzeugbauern denn auch nicht einfach in den Schoss gefallen. «Die australische Luftwaffe als auch der Royal Flying Doctor Service haben beide äusserst professionelle, internationale und langwierige Ausschreibungen durchgeführt, um das beste Produkt zu evaluieren», erklärt Schwenk.

In der Aviatikbranche ist klar, dass nur sehr professionelle Flugzeughersteller überhaupt an Luftwaffen liefern können, weil deren Anforderungen äusserst hoch sind. Bei Pilatus wirkt es sich laut Schwenk positiv aus, dass viele Militärpiloten ihre fliegerischen Fähigkeiten auf einem Pilatus Flugzeug erlernt haben. Beides helfe, auch im General Aviation Bereich erfolgreich verkaufen zu können.

«Dabei ist Mund-zu-Mund Propaganda in unserem Geschäft äusserst wichtig. Wir gewinnen viele Aufträge, weil Kunden oder Piloten positiv über Pilatus und unsere Flugzeuge sprechen und uns weiterempfehlen», so Oscar J. Schwenk weiter. 40 Jahre seien tatsächlich eine sehr lange Kundenbeziehung, stimmt er zu. Pilatus habe viele langjährige Kunden, im militärischen aber auch im zivilen «General Aviation» Bereich, weil man explizit nach langjährigen Kundenbeziehungen strebe.

Die australische Luftwaffe ist eine der besten Kundinnen von Pilatus.

Die Australier sind anspruchsvolle Kunden

Nach dem Mehrzweckflugzeug PC-6, das von der australischen Armee betrieben wurde, lieferte Pilatus 1987 mit dem PC-9 das erste Trainingsflugzeug an die australische Luftwaffe. Mit dem Entscheid der australischen Luftwaffe von 2012, ihre PC-9 zu ersetzen und erneut ein Trainingsflugzeug von Pilatus zu kaufen, wurde die langjährige Partnerschaft nochmals gestärkt. 2019 wurden schlussendlich die seit über 30 Jahren im Dienst stehenden PC-9 ausgemustert und durch das weltweit führende PC-21 Trainingssystem abgelöst.

Pilatus bietet mit dem PC-21 ein Trainingssystem, das es dem Commonwealth von Australien ermöglicht, Flugzeugbesatzungen aller Teilstreitkräfte – Armee, Marine und Luftwaffe – auszubilden. Des Weiteren werden die jungen Frauen und Männer der australischen Luftwaffe mit dem PC-21 Trainingssystem auch für die nächst höheren Kategorien von Flugzeugen vorbereitet, so zum Beispiel auf die F-35. Der PC-21 dient ebenfalls als Plattform der weltbekannten Kunstflugstaffel «Roulettes» und repräsentiert die Nation am Himmel.

Wie alle militärischen Aufträge mussten auch diese Exporte der Pilatus-Trainingsflugzeuge vom Bund bewilligt werden.