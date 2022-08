Forum Debatte um Kehrsiter «Mathisli»: Böse Stimmungsmache Zum Artikel «Kehrsiten steht hinter dem ‹Mathisli›» vom 4. August 08.08.2022, 12.10 Uhr

Seit 28 Jahren wohne ich in direkter Nachbarschaft zum «Mathisli», länger als jeder der sogenannten «Freunde des ‹Mathisli›» und näher als jeder der Unterschriftensammler. Ein Faktencheck hätte dem Autor des Artikels gutgetan: Herr Späni, der sich als direkter Nachbar des «Mathisli» ausgibt, wohnt einen Kilometer davon entfernt; Herr Cocchiarella ungefähr 500 Meter. Sie beide haben sicher noch keine Nacht mit Beizenlärm bis 1.30 Uhr in ihrer Nachbarschaft erlebt. In diesem Jahr haben wir den Pächter des «Mathisli» bereits viermal darum bitten müssen, auf die Nachbarn Rücksicht zu nehmen, die am nächsten Tag wieder um 5 Uhr aufstehen müssen, um pünktlich zur Arbeit zu kommen.

Frühere Pächter haben die Anliegen der Nachbarn ernst genommen und eine angemessene Nachtruhe respektiert. Besondere Anlässe wurden angekündigt und hatten dann auch ein Ende. In letzter Zeit war von einer solchen Rücksichtnahme wenig zu spüren. Wenn erst dann für Nachtruhe gesorgt wird, wenn die Nachbarn persönlich in der Gartenbeiz erscheinen, ist es legitim, einmal die Spielregeln einzufordern, die für die Gartenbeiz gelten. Die Behauptung, das «Mathisli» habe keine Zukunft, wenn die Nachtruhe eingehalten werden muss, ist böse Stimmungsmache und stiftet Unfrieden im Dorf. Der Umsatz, der eine Beiz am Leben hält, muss generiert werden, bevor es Zeit für die Nachtruhe ist.

Ob eine Beiz Erfolg hat, hängt von anderen Kriterien ab: zum Beispiel, ob es unter der Woche ein Mittagsmenu oder nur A-la-carte-Gerichte gibt. Oder ob man ein offenes Ohr für Vorschläge der Gäste hat. Oder dass man sich aus den Streitereien im Dorf heraushält und sich als Ort positioniert, an dem alle aus dem Dorf willkommen sind.

In diesem Sinne würden die wirklichen Freunde des «Mathisli» besser nicht die Stimmung im Dorf aufheizen, sondern den Wirt in seinem Bemühen unterstützen, eine angemessene Nachtruhe einzuhalten. Wenn dann alle, die unterschrieben haben, das «Mathisli» nicht nur mit markigen Worten unterstützen, sondern auch regelmässig dort einkehren, dann hat es eine Zukunft. Und dann hätte hoffentlich auch die Hexenjagd, die zurzeit gegen die Nachbarn des «Mathisli» veranstaltet wird, ein Ende.

Christoph Mylaeus-Renggli, Kehrsiten