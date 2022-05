Leserbrief: «Dörfer sollen ihre Eigenheiten behalten»

SRF Der Druck der SVP auf das Schweizer Fernsehen wirkt: Roger Köppel tritt nach langer Pause wieder in der «Arena» auf

Nationalrat Köppel wurde nicht mehr in die «Arena» eingeladen. Dann kam es zu einer Aussprache zwischen der SVP- und der SRF-Spitze. Am Freitag ist Köppel nun wieder dabei in der politischen Talkshow.