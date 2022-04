Abstimmung in Oberdorf: Eine Zukunft mit Fragezeichen?

Forum Eine Zukunft mit Fragezeichen? Zur Abstimmung am 15. Mai über den Ausbau der Gemeindeverwaltung Oberdorf. 28.04.2022, 17.35 Uhr

Was ein privater Eigentümer nie machen würde: Aus dem eigenen Gebäude ausziehen, in dem er «gratis» wohnt, und gegen Miete, in einen Neubau umziehen?! Dies mit Kostenfolgen von jährlichen Mietzinsen von 100’000 Franken und Investitionskosten für den Ausbau der neuen Räume mit Mobiliar von 745’000 Franken?! Hinzukommend, ohne konkreten Plan, was mit der eigenen, verlassenen Liegenschaft geschehen könnte?!

Vor Augen geführt: Die eigene Liegenschaft an optimaler Lage, sehr gute Zufahrt, hindernisfrei zugänglich, Gebäude mit guter Bausubstanz, geeignet für Um-, An-, und Aufbau. Genau an dieser Stelle lohnt es sich, mehr zu denken als getan, zu planen, zu investieren. Dem Souverän wurde beim Kauf von Baufeld A jährliche Einnahmen von 200’000 Franken Baurechtszins versprochen. Mit der neuen Miete von 100’000 Franken für die Gemeindeverwaltung schmilzt der geplante Baurechtszins zur Hälfte, de facto sind noch 100’000 Franken übrig.

Die vorgelegte Strategie für die Entwicklung der Gemeinde Oberdorf überzeugt nicht! Deshalb legen wir ein überzeugtes Nein, für den Ausbau der Gemeindeverwaltung in der neuen Dorflaube ein!

Susann und Marco Trüssel und Familie, Büren