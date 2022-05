Wieso distanziert sich Nationalrat Peter Keller nicht?

Forum Für mich wirkt eine solche Aussage eines Bundesrats unerträglich Zum Artikel «Wer folgt auf Putin?» vom 5. Mai. 16.05.2022, 14.53 Uhr

Jedermann hat das Recht, seine Meinung zu äussern. Gewisse Personen sowie eine einzige Partei sind nicht für Sanktionen gegen Russland. Man solle nicht provozieren, die Neutralität wahren, lauten die Parolen. Andere möchten dem ukrainischen Volk helfen und verurteilen den Krieg, ausgehend von Russland. Gräueltaten zu verurteilen, heisst für mich nicht, die Neutralität zu verletzen.

In dieser Zeitung las ich, Sergei Lawrow sei «der beste Aussenminister». Diese Lobeshymne stammt von Bundesrat Ueli Maurer. Für mich wirkt eine solche Aussage eines Bundesrats und Familienvaters unerträglich. Sie ist an Zynismus gegenüber unschuldigen Kindern und Erwachsenen, die Gräueltaten in der Ukraine zum Opfer fallen, kaum zu überbieten. Ich habe noch nie gehört, dass sich unser Nidwaldner Nationalrat Peter Keller, Vertreter aller Nidwaldnerinnen und Nidwaldner, von Maurers Lobeshymne distanziert hat. Damit habe ich grosse Mühe.

Die ganze Staatengemeinschaft der Welt scheint nicht in der Lage zu sein, eine einzige Person aus Russland von seinen Verbrechen abzuhalten. Kann mir eine weise Persönlichkeit, bitte kein Populist, die Gründe erklären? Viele kennen den Begriff Demut gar nicht mehr.

Bernhard Schmid, Stans