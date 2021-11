Forum Genau die passende Person für dieses wichtige Amt Zur Ersatzwahl für den Gemeinderat Dallenwil. 16.11.2021, 11.30 Uhr

Was macht unter anderem eine gut funktionierende Gemeinde mit zufriedenen Bürgerinnen und Bürgern aus? Richtig, ein intakter und kollegial eingespielter Gemeinderat an sich, der stets offene Ohren für die vielseitigen Anliegen der Bevölkerung hat. Mit Andrea Banz wählen wir genau die passende Person für dieses wichtige Amt. Sie hat die Eigenschaften, um sich konstruktiv und wertvoll in den Rat einzubringen. Ihr Anliegen für ein gemeinschaftliches Miteinander, gepaart mit ihrer Konsensfähigkeit und dem grossen Willen, alle Meinungen zu respektieren und in gute und tragfähige Lösungen umzuwandeln, sind für Dallenwil ein Glücksfall.

Speziell in der jetzigen Zeit ist es wichtig, unabhängig von der Parteizugehörigkeit Personen in den entsprechenden Positionen zu wissen, die ein harmonisches Zusammenarbeiten möglich machen. Wählen wir daher mit Überzeugung Andrea Banz in den Gemeinderat und verlassen wir uns darauf, mit dieser Wahl auf der sicheren Seite zu stehen.

Roli Achermann, Dallenwil