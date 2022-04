Forum Ich wähle Daniel Sarbach – und nur ihn Zum Leserbrief «Äusserungen stehen im krassen Gegensatz zum bisher Gehörten», Ausgabe vom 26. April 26.04.2022, 19.55 Uhr

Völlig erstaunt bin ich über einige Äusserungen im Leserbrief von Dolf Stockhausen, die mich persönlich betreffen und nicht den Tatsachen entsprechen. Daher hier meine Stellungnahme:

1. Dass ich, Werner Marti, nicht wählbar sei, stimmt nicht; denn ich bin Schweizer Bürger und im wahlfähigen Alter.

2. Dass ich Kern einer Gruppe von Fundamentalopponenten sein soll, ist eine Behauptung von Stockhausen, die jedoch nicht zutrifft. Es stimmt, dass ich gegen die Wahl von Stephan Schonhardt als Pfarrer von Hergiswil opponierte. Diese erfolgte über die Weihnachtstage 2020, als die Wahlanordnung am 23. Dezember 2020 im Amtsblatt publiziert wurde. Kandidaten mussten innert fünf Tagen angemeldet werden. In dieser kurzen Zeit war es nicht möglich, neben Schonhardt noch eine weitere Kandidatur zu melden. Somit wurde er in stiller Wahl als Hergiswiler Pfarrer installiert.

3. Die Gründe meiner Opposition wollte ich Pfarrer Schonhardt in einem Gespräch persönlich darlegen. Doch dieses wurde mir bis heute weder vom Pfarrer noch vom Kirchenrat gewährt. Ich wählte darauf den schriftlichen Weg mit diesen beiden Institutionen. Die Korrespondenz könnte bei mir angefordert werden.

4. Hauptgrund meiner Opposition war ein Brief von Schonhardt an eine Person in Hergiswil, worin er Generalvikar Martin Kopp als Narzisst und als Person mit gespaltener Zunge bezeichnet.

5. Die Kandidatur von Daniel Sarbach ist nicht von mir initiiert worden. Doch ich unterstütze diese integre Persönlichkeit und empfehle ihn deshalb zur Wahl als Kirchenrat und gleichzeitig als Kirchenratspräsident.

6. Ich zweifle am Demokratieverständnis von Stockhausen, wenn er ausführt, dass Sarbach im Kirchenvorstand überflüssig sei, weil dort bereits genug Leute sitzen. Daniel Sarbach ermöglicht mit seiner Kandidatur eine Volkswahl, ein urdemokratisches Recht in der Schweiz.

7. Stockhausen ist Produzent und Lieferant von Whisky. Zusammen mit Schonhardt führt er am 6. Mai die nächste Whisky-Exerzitie durch. In der Einladung steht gemäss Website der Kirche, dass Teilnehmer damit die Chance erhalten, mit Jesus in Kontakt treten zu können.

Leider arten die Kirchenratswahlen Hergiswil aus. Auch meine Leserbrief-Antwort gehört dazu. Die ganzseitigen Inserate im «Unterwaldner» und «Nidwaldner Blitz», wo sich die beiden Pfarrherren in Ordinariatskleidung für einen Teil der Kandidaten einsetzen, und die vielen grossen Plakate des Kandidaten-Teams im Dorf sind unverhältnismässig und wirken abstossend. Ich nehme einfach meine Wahlmöglichkeit wahr und wähle Daniel Sarbach – und nur ihn.

Werner Marti, Hergiswil