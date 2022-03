Leserbrief: Nidwalden kann im Umweltbereich noch zulegen

Forum Im Umweltbereich kann Nidwalden noch zulegen Zu den Landratswahlen im Kanton Nidwalden vom 13. März. 04.03.2022, 13.36 Uhr

Die Energiepolitik ist im Wandel – auch bei uns in Nidwalden. Zumindest scheinen sich im Wahlkampf die meisten Akteure den anstehenden Herausforderungen bewusst zu sein. Der kürzlich veröffentlichte Weltklima-Bericht hat erneut unmissverständlich aufgezeigt, wie hoch die Dringlichkeit ist. Die Folgen des Klimawandels sind da. Noch in abgeschwächter Form als Bote, was in voller Wucht auf uns zukommen mag. Ebenfalls weist der Sachstandsbericht auf die Zusammenhänge von Biodiversitätsverlust und Klimawandel hin und darauf, dass diese Krise als Ganzes angegangen werden muss. Machen wir das?

Nidwalden hat ideale Voraussetzungen, um als Vorbild voranzugehen. In vielen Bereichen ist Nidwalden top, betreffend tiefen Steuersatz gar weltweit vorne dabei. Hingegen im Energie- und Umweltbereich reicht das Engagement der Nidwaldnerinnen und Nidwaldner noch nicht für einen nationalen Spitzenplatz. Das revidierte Energiegesetz war ein erster Schritt. Auch die Nidwaldner Energieversorger haben ihre Strategien überarbeitet und gestalten die Energiewende mit. Mit einer höheren Sanierungsrate im Gebäudebereich, einem wesentlich höheren Ausbau von Solaranlagen, dem Ausbau von Fernwärmenetzen etc. wird Wertschöpfung im Kanton geschaffen, welche die Ziele der nationalen Energiestrategie direkt unterstützt. Im Umweltbereich können mit geeigneten Mitteln naturnahe Gärten, eine nachhaltige Landwirtschaft oder ökologisch wertvolle Dachflächen gefördert und geschaffen werden.

Viele Lösungen sind bekannt. Der Kanton soll gemeinsam mit den Energieversorgern, den Gemeinden und Energiestädten den geeigneten Rahmen für eine schnelle Energiewende, aber auch für ökologisch wertvolle Siedlungsgebiete in Nidwalden schaffen. Das hilft nicht nur der Biodiversität, sondern steigert auch die Lebensqualität.

Ich werde mit Überzeugung die Liste 1 der Grünen Nidwalden einlegen, weil wir jetzt vorankommen müssen.

Markus Vogel, Ennetbürgen