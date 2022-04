Abstimmung Oberdorf: Ja für Umzug der Gemeindeverwaltung

Forum Ja für Umzug der Gemeindeverwaltung Zur Abstimmung am 15. Mai über den Ausbau der Gemeindeverwaltung Oberdorf. 28.04.2022, 17.33 Uhr

Wie der Flyer vom überparteilichen Komitee korrekt ausführt, beinhaltet ein Skizzieren langfristiger Projekte Risiken. Diese unabdingbaren Risiken sind aber das einzige Gegenargument, denn sachlich gesehen, ist die Vision vom Gemeinderat zu Ende gedacht und für die Entwicklung unserer Gemeinde elementar. Es bleibt auf dem Zettel nämlich unerwähnt, dass am bestehenden Standort eine dringende Sanierung ansteht (Kostenschätzung: 1,4 Millionen Franken!), es fehlt in Bezug zu den 100’000 Mietkosten die Ergänzung, dass der Baurechtszins der Dorflaube jährlich fix 200’000 einbringt. Es fehlt auch, dass mit einer Umnutzung vom bestehenden Standort ein Potenzial an Baurechtszins winkt, welcher jenen der Dorflaube gar verdoppeln kann. Aber nur, wenn man dort auch das Maximum rausholt. Und das Maximum ist verspielt, wenn wir eine mögliche Wohnzone halbieren. Naiv also, wenn wir diese attraktive Ausgangslage vergeben und auch eher befremdend, dass wir schweizweit wohl die allereinzige Gemeinde wären, welche die Verwaltung, Vereinslokale, Spitex etc. im 21. Jahrhundert in ein Wohnquartier plant.