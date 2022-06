Forum «O, du schöne Zeit, kommst wieder?» Über das neue Buochs Charles Camenzind, Buochs 20.06.2022, 16.28 Uhr

Nach der Info-Veranstaltung vom 18. Mai hat uns der Ge­meindepräsident eine schöne, ruhige Zeit versprochen. Ich kann mich noch gut erinnern, vor fast 100 Jah­ren, da war un­sere Gemeinde noch sehr klein. Die schmalen Strassen, ringsum viel Grün und Bäume am Weg, so idyllisch, so ruhig, so schön. Also in einer Zeit, knapp nach den Grimm-Märchen, die auch noch heute gelesen werden, um sich an eine heile Welt zu erinnern.

Ja, kommen sie wieder? Die Pferdegespanne, die Kutschen und Fuhrwerke, all das kommt wieder. Kein Postauto, kein Transportwagen, kein Kranwagen, die Leute kommen zu Fuss oder mit dem Zweirad. Trottoirs an der Strasse hat es keine mehr. Die wenigen Autos von damals konnte man an ei­ner Hand zählen. Der Drogist Barmettler, der Transportun­ter­nehmer Zimmermann mit einem Auto und einem Last­wagen, der Zahnarzt Dr. Odermatt, der Werkmeister Fischer von der Seidensattlerei, mein Urgrossvater Anton Camenzind von der Seidenfabrik so­wie sein Sohn Wilhelm Ca­men­zind, Gründer der Schuhfabrik Buochs, alle sie hatten schon ein Auto. Als ich als Pri­marschüler neugierig war, ein Auto zu sehen, rannte ich nach der Schule schnell zur Kirche hin­auf, um Ausschau zu halten. Auf der Kreuzstrasse von Stans gab der Wirbel eine Staubwolke an, wo sich das Auto befand. Die Autos fuhren etwa 30–50 km/h schnell auf der Kiesstrasse nach Buochs. Schnell rannte ich auf den Dorfplatz, um das Auto wieder zu sehen.

«Hier bin ich aufgewachsen und ich erinnere mich gut an die schönen, alten Zeiten», schreibt Charles Camenzind zu dieser beigelegten alten Aufnahme von Buochs. Bild: PD

Da ich heute am Dorfplatz wohne, habe ich Mühe die Au­tos, Lastwagen und Postautos zu zählen. 100 bis 900 Autos, je nach Tageszeit, über­queren den Dorfplatz in ei­ner Stunde. Die vielen Fussgänger müssen sich an die Fuss­gän­gerstreifen halten und schön auf den Trottoirs gehen, um über Strasse zu einem Geschäft oder nach Hause zu kommen.

Ja, der Dachdecker Barmettler müsste wieder umlernen zum Hufschmied, der Sattlermeister Frank kommt auch wieder zur Lederarbeit, der gute Drechsler Achermann ist wieder im Ge­schäft mit neuen Wagenrädern, Deichsel und Ladewagen für Gras und Heu. Das goldene Zeitalter kommt wieder zu blühen, all das wird geschehen, wenn die Autos verschwinden und wir uns wieder auf einfache, natür­liche Weise fortbe­wegen. Der schöne Gartensitzplatz vor dem Haus ist wieder da, um zu ruhen und um Geschichten zu erzählen. Natürlich mit den damaligen Öllampen oder dem träumerischen Kerzenlicht. Parkplätze gäbe es keine, da es nur wenige Autos gäbe und diese sich die Haltestellen mit Kutschen teilten.

Der Zauber der Grimm-Märchen wird bleiben, aber die Wirklichkeit einer wachsenden Gemeinde und die menschlichen Gewohnheiten wachsen und gedeihen. Wir alle haben die Bequemlichkeit, die Sicherheit und die schönen und nützlichen Verkehrsmittel mit den Parkplätzen und Trottoirs schätzen gelernt.