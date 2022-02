Peter Truttmann in den Nidwaldner Regierungsrat

Forum Peter Truttmann ist eine Bereicherung für Nidwalden Leserbrief zu den Nidwaldner Regierungsratswahlen vom 13. März. 18.02.2022, 12.03 Uhr

Sechs Jahre lang waren Peter Truttmann und ich gleichzeitig Gemeindepräsident; er in Ennetbürgen, ich in Stansstad. Als Nachbargemeinden haben wir natürlich viele Aufgaben gemeinsam zu meistern, und die sind im Gebiet Obbürgen/Bürgenberg naturgemäss anspruchsvoller als im Talboden. Während meiner Zeit mit Peter Truttmann betraf das ganz besonders den oft schwierigen Bau des Bürgenstock-Resorts, aber auch den Ausbau der Wasserversorgung Obbürgen/Bürgenberg oder die Einsatz-Organisation der Feuerwehr in diesem Gebiet. Oder dass Kinder, die auf Ennetbürger Gemeindegebiet zu Hause sind, in Stansstad die Schule besuchen.