Restaurant Mathisli, Kehrsiten: Ein unverständlicher Lärmstreit

Forum Unverständlicher Lärmstreit Lärmstreit ums «Mathisli» landet vor Gericht, «Nidwaldner Zeitung» vom 19. April 2022. 28.04.2022, 17.34 Uhr

Da hat also ein lieber Mitmensch in Kehrsiten eine Parzelle «geposchtet» und darauf ein Häuschen gebaut. Dass dort in unmittelbarer Nachbarschaft seit vielen Jahren ein Restaurant mit einer Gartenwirtschaft betrieben wurde, war ihm natürlich voll bewusst; vermutlich war der Kaufpreis genau deswegen etwas günstiger. Das war vor rund 20 Jahren!