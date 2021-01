Abklärungen laufen Coronaregeln verletzt? Der Kanton wusste nichts vom Fondue-Fotoshooting auf der Klewenalp Ein Profifotograf knipste am Samstag auf der Klewenalp Models im Restaurant beim Fondueplausch – zu Werbezwecken. Ob dabei Coronaregeln verletzt wurden, wird nun abgeklärt. Recherchen zeigen: Der Kanton wusste nichts vom Shooting. Anian Heierli Aktualisiert 25.01.2021, 18.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Fotoshooting im Skigebiet Klewenalp am Samstag sorgte schweizweit für Schlagzeilen. «Corona-Zoff», titelte die Boulevardzeitung «Blick». Und: «Drinnen Fondue-Shooting, draussen die frierenden Gäste». Was also ist passiert? Eigentlich sind Alkoholausschank und Essen in den Restaurants verboten. Eine Ausnahme für Gastrobetriebe in Skigebieten gibt es nicht. So fordert es das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in den aktuellen Coronamassnahmen.