Franzoseneinfall oder -überfall? Zwei Sichtweisen des Nidwaldner Traumas von 1798 – jetzt entstehen Erinnerungswege Eine Erinnerungslandschaft am Bürgenberg zeichnet den Franzoseneinfall von 1798 nach und liefert Denkanstösse statt Verurteilungen. Philipp Unterschütz 13.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wir sind unschuldig von den Franzosen überfallen worden, die Obwaldner haben uns verraten, als sie den Franzosen den Weg über den Ächerlipass zeigten – diese Meinung über die Geschehnisse von 1798 ist bis heute zu hören in Nidwalden.

«Als wir auf dem Bürgenberg nach Strecken für den Erinnerungsweg Ausschau hielten, meinte ein Passant, wir sollten doch einfach die Obwaldner fragen», gibt Fredy Barmettler, Präsident des Feldschiessvereins Obbürgen, ein Beispiel. Rafael Schneuwly, pensionierter Geschichtslehrer am Kollegi Stans, bestätigt, dass man gerade mit älteren Leuten durchaus «ins Feuer» kommen könne bei diesem Thema.

Auch unterschiedliche Begrifflichkeiten weisen darauf hin: Während die offizielle Geschichtsschreibung vom Franzoseneinfall spricht, hört man in Nidwalden oft Franzosenüberfall. Auf jeden Fall waren die Geschehnisse des 9. Septembers 1798 ein Trauma für Nidwalden, das bis in die heutige Zeit nachhallt.

Der Franzoseneinfall 1798 Revolutionen an verschiedenen Orten in der Schweiz gegen die alte Ordnung der Eidgenossenschaft lieferten den Franzosen 1798 einen Grund, das Gebiet zu besetzen und die Helvetische Republik auszurufen. Die Ideen der Aufklärung, welche die Franzosen nach der Französischen Revolution mitbrachten, wurden unterschiedlich aufgenommen. Während in Basel oder der Romandie gejubelt wurde, dankten in Luzern die Patrizier ab. Obwalden und Hergiswil leisteten den Eid auf die neue Verfassung. Bern und Nidwalden wehrten sich. Am 9. September stürzen sich 1600 Nidwaldner in einen aussichtslosen Kampf gegen 17'700 Soldaten des französischen Generals Schauenburg. Er lässt Stans von allen Seiten her angreifen, im befestigten Stansstad wird der Angriff abgewehrt. In Kehrsiten müssen die Nidwaldner angesichts der Übermacht zurückweichen. Der Durchbruch gelingt den Franzosen auch am Allweg. Es sterben im Kampf rund 100 Nidwaldner und ebenso viele Franzosen. In den Massakern die darauf folgten, kommen mindestens 300 Menschen um. (unp)

Wegkommen von der einseitigen Helden- und Opfer-Verehrung

Barmettler und Schneuwly gehören zur fünfköpfigen Projektgruppe, welche die Erinnerungswege am Bürgenberg im Rahmen des 600-Jahr-Jubiläums der Gemeinde Stansstad konzipiert hat und jetzt an der Umsetzung arbeitet. «Wir wollen den Leuten nicht sagen, Ihr müsst anders denken», betont Kurt Messmer, der als Historiker in der Projektgruppe sitzt. «Wir bieten ein Deutungsangebot. Durch Aufzeigen von Zusammenhängen sollen die Leute ihr eigenes Urteil bilden können.»

Die Projektgruppe bespricht das Modell einer Wegmarke: Fredy Barmettler, Feldschiessverein Obbürgen, Rafael Schneuwly, OK Jubiläumsfeiern Stansstad, Thomas Küng, Grafiker/Ausstellungsmacher, Peter Gautschi, Leiter Projektgruppe und Geschichtsvermittler Pädagogische Hochschule Luzern, Kurt Messmer, emeritierter Professor/Historiker, Pädagogische Hochschule Luzern (von links). Bild: Philipp Unterschütz (Stansstad, 4. Juni 2020)

Die Franzosen brachten zwar die Freiheit (Liberté, Egalité, Fraternité) – aber mit Krieg, Gewalt und Raub. Die Nidwaldner dagegen verteidigten ihre Freiheit, die sie aber den Untertanen in den Vogteien nicht gewährten. «Wir wollen nicht verurteilen, sondern Geschichte vermitteln», sagt auch der Leiter der Projektgruppe, Peter Gautschi, der als Professor für Geschichtsvermittlung an der Pädagogischen Hochschule (PH) Luzern arbeitet. Es handle sich um ein Angebot zur Ergänzung des bestehenden Geschichtsbildes. Die Ereignisse werden deshalb auf dem Erinnerungsweg konsequent gleichzeitig sowohl aus französischer wie aus nidwaldnerischer Sicht dargestellt.

«Es ist vielen Leuten gar nicht bewusst, dass es hier um eines der wichtigsten Themen der Schweizer Geschichte geht.» Dass Menschen von Natur aus alle gleich sind, sei eine der grössten Errungenschaften der Menschheit, so Kurt Messmer weiter. «Die Helvetik ist die Grundlage der heutigen Schweiz.»

Um Denkanstösse zu geben, bedient sich das Projekt modernster didaktischer Möglichkeiten. Vermittlungsprinzipien wie Personifizierung, wie das Beispiel von Schütz Christen zeigt (siehe Textende), Emotionen oder Perspektivität sorgen dafür, dass die Geschichte lebendig und erlebbar wird. «Geschichtsschreibung ist nie fertig», betont Peter Gautschi. Ebenso wie das jetzige Projekt. Es könnte ergänzt werden mit einer Broschüre, mit Videos und möglicherweise auch mit einer Weiterführung des Weges in andere Gemeinden. Dafür seien aber Sponsoren nötig, die das Projekt finanziell unterstützen. «Auch Studierende der PH sind weiter am Recherchieren und stehen unter anderem dafür in Kontakt mit der französischen Botschaft.»

5. September 2020: Eröffnung der Erinnerungswege am Bürgenberg. Genaues Programm ist noch offen.

Weitere historische Bilder:

Die Projektgruppe «Erinnerungswege am Bürgenberg» beim Ausgangspunkt des Weges vor dem Schnitzturm Stansstad (von links): Rafael Schneuwly, OK der Gemeinde Stansstad für die Jubiläumsfeiern und pensionierter Geschichtslehrer, Fredy Barmettler, Feldschiessverein Obbürgen, Prof. Dr. Peter Gautschi, Leiter Projektgruppe und Geschichtsvermittler Pädagogische Hochschule Luzern, Thomas Küng, Grafiker/Ausstellungsmacher, Luzern, Kurt Messmer, emeritierter Professor, Historiker, Pädagogische Hochschule Luzern. Visualisierung einer Wegmarke an einem Wanderwegweiser auf dem Erinnerungsweg am Bürgenberg. Karte des Erinnerungswegs am Bürgenberg Eine wichtige Quelle für das Projekt Erinnerungsweg: Das Buch «Der schröckliche Tag am 9ten September des Jahrs 1798 in Unterwalden, von wirklichen Augenzeugen ächt beschrieben» aus dem Jahr 1799. Beschiessung und Angriff der französischen Truppen auf Stansstad nach einem Aquarell von Benjamin Zix (1772–1811). Privatbesitz. Albert von Escher (1833–1905), Die Verteidigung von Stansstad. Eidgenössische Militärbibliothek, Bern, Alte Bestände. Nicolas Pérignon (1726–1782), Stans von der Bluematt aus, vor 1780; die Kampfszene wurde um 1820 von unbekannt aufgemalt, kolorierter Kupferstich. Privatbesitz. Johann Heinrich Meyer (1755–1829): Kehrsiten vor 1798 (unten) und nach dem Franzoseneinfall, 1800, nach Ludwig Hess (1760–1800). Zentralbibliothek Zürich, grafische Sammlung und Fotoarchiv. Schütz Kaspar Joseph Christen: Kaum jemand verkörpert den Widerstand in Nidwalden 1798 wie dieser Meisterschütze aus Wolfenschiessen. Gemälde von Theodor von Deschwanden (1826–1861) aus dem Jahr 1856. Das Bild zeigt Schütz Christen im Festtagsgewand. Ein Jüngling ist eben daran, ein zweites Gewehr zu laden. Das Büblein zeigt auf einen Franzosen, der sich mit Gewehr und aufgepflanztem Bajonett nähert. Die drei Nidwaldner erscheinen als Lichtgestalten, die Franzosen dagegen als dunkle Mordbuben. Das Gemälde dürfte viel zur Popularität von Schütz Christen beigetragen haben. Nidwaldner Museum, Stans. Ein Stutzer, wie er in Nidwalden 1798 zum Einsatz kam. Mit dem Ladestock mussten die Gewehre geladen werden, eine Handbewegung, die Sorgfalt verlangte. Dennoch schätzt man, dass etwa ein Drittel der Schüsse nicht losging. Der Goldboden im Herbstlicht - unschwer zu erkennen, woher der Name kommt. Hier wird die Silhouette von Schütz Christen errichtet. Die Fahne des Feldschiessvereins Obbürgen von 1970. Die Gruppe mit Schütz Christen ist eine Umsetzung des Gemäldes von Theodor von Deschwanden aus dem Jahr 1856. «Trauer, Schmerz, Verzweiflung» von Eduard Zimmermann (1872–1949). Entwurf für ein «Überfall-Denkmal» 1898. Die Ausführung fand auf Anweisung der Regierung nicht statt. Noch 100 Jahre nach dem Ereignis war der Franzoseneinfall offenbar zu traumatisch, um einen Platz im öffentlichen Gedenken zu finden. Nidwaldner Museum, Stans.

Erinnerungswege am Bürgenberg: Viele Wege führen zu vielen Zielen

Das Projekt «1798 – Franzoseneinfall in Nidwalden. Erinnerungswege am Bürgenberg» entsteht im Rahmen der 600-Jahr-Jubiläumsfeiern in Stansstad und wird von der Gemeinde finanziert. An originalen Schauplätzen wird die Geschichte des Franzoseneinfalls am 9. September 1798 auf Stansstader Gemeindegebiet vermittelt. Die Ereignisse spielten sich ja nicht nur auf dem Allweg oder bei Stans ab. Wer den Weg auf dem Bürgenberg erwandert, trifft auf 22 spannende, berührende und erschütternde Geschichten. Der gut beschilderte Weg auf bestehenden Wanderrouten kann auf verschiedenen Strecken begangen werden. Das Projekt besteht aus fünf Komponenten:

Ein Flyer, der an den relevanten öffentlichen Orten rund um den Bürgenberg aufliegt oder auch aus dem Internet heruntergeladen werden kann, bietet den Einstieg in die Thematik, zeigt zudem Routen, Standorte, Rastplätze und Marschzeiten.

Neun 42 Zentimeter hohe Wegmarken sind in Form des Schnitzturms auf Augenhöhe an Wanderwegweisern angebracht. Sie vermitteln Informationen zu einem bestimmten Thema. Und zwar sowohl aus der Sicht der Nidwaldner wie aus der Sicht der Franzosen.

An zwei ausgewählten Standorten stehen lebensgrosse Silhouetten. Diejenige des Schützen Christen befindet sich auf dem Goldboden. Wie auf den Wegmarken gibt es auch hier Hinweise zu Geschehnissen im historischen Kontext, und mit QR-Codes können weitere digitale Medien abgerufen werden.

Als historischer «Proviant» unterwegs dienen Podcasts. In kurzen Hörstücken werden Themen ausführlicher vorgestellt. Diese kann man mit QR-Codes auf das Smartphone laden.

Die Website, die zur Eröffnung aufgeschaltet wird, ist das digitale Archiv des Projekts mit allen Daten, Text- und Bildquellen, Karten, Podcasts oder Videos zum Download.

Die Heldenfigur: Schütz Christen, sesshaft im Zelgli in Wolfenschiessen Obbürgen

«Als die Franzosen in Kehrsiten landeten, kämpfte ich mit meinem Zielstutzer vorerst beim Hüttenort. Aber der Gegner drängte uns bergauf. Etwa zu zehnt zogen wir uns schliesslich auf den Grabacher-Grat zurück. Weil mir vier Helfer die Gewehre luden, konnten wir uns vorerst behaupten. Aber auf Dauer waren auch wir verloren!» So spannend diese Kampfschilderung von Schütz Christen ist, so furchtbar ist diejenige seines Todes. «Von den Feinden aufgegriffen, hieben sie ihm die Hände ab, gaben ihm einen Seitenstich und einen Schuss. Zuletzt schnitten sie ihm den Kopf weg und hieben den Leib in Stücke und Riemen. Solche Helden sind doch des Andenkens würdig!» (Zitate aus dem Buch von Franz Joseph Gut: Überfall. Stans 1862)

Schütz Christen in einem Bild von Theodor von Deschwanden aus dem Jahr 1856. Bild: PD/Nidwaldner Museum, Stans

Tatsächlich verkörpert kaum jemand den Widerstand der Nidwaldner 1798 so sehr wie dieser Scharfschütze. Und Kaspar Joseph Christen von Wolfenschiessen, dessen Vater die Liegenschaft Zelgli in Wolfenschiessen bewirtschaftete, war ein bekannter Meisterschütze. Deshalb waren ihm eben nicht weniger als vier Helfer zugeteilt, die nichts anderes taten, als nachzuladen, damit er mehr Schüsse abfeuern konnte.

Schütz Christen stand auch am Anfang des Projekts für den Erinnerungsweg. Der Feldschiessverein Obbürgen hält Christen mit einer Umsetzung des Gemäldes von Theodor von Deschwanden auf ihrer Fahne in Ehren. Präsident Fredy Barmettler brachte in der Kulturkommission der Gemeinde Stansstad für die 600-Jahr-Feierlichkeiten im Rahmen der Vereinsideen den Vorschlag, den Meisterschützen einzubeziehen und stiess auf offene Ohren.

Die Feldschützen Obbürgen unterstützen das Projekt mit viel Fronarbeit. Barmettler «erfand» die Innenkonstruktion der drehbaren Wegmarken. Die Schützen sind für deren Einbau und die Montage der Wegmarken und Silhouetten am Weg zuständig.