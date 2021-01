Frauenbund Nidwalden Hundert Jahre Vereinsgeschichte – die nicht gefeiert werden konnten Der Frauenbund Nidwalden hätte im Jahr 2020 seine hundertste Generalversammlung abgehalten – würde derzeit nicht eine Pandemie den Trott des Alltags aus den Angeln heben. Präsidentin Vreni Niederberger-Jucker aus Dallenwil über ein enttäuschendes Jahr und die Lichtblicke im 2021. Kristina Gysi 06.01.2021, 15.27 Uhr

Zuerst sei sie skeptisch gewesen, als die Zeitung anrief, erzählt Vreni Niederberger. Was solle sie denn schon gross erzählen aus diesem Jahr. Es sei ja kaum etwas passiert. «Aber jetzt finde ich es schön, dass man an uns gedacht hat.» Vreni Niederberger ist Präsidentin des Vereins Frauenbund Nidwalden. Der Kantonalverband des Schweizerischen Katholischen Frauenbundes SKF setzt sich für die Anliegen von Frauen, deren Familien und von sozial Schwächeren ein. Seit genau einhundert Jahren. «Wir hätten dieses Jahr unsere hundertste Generalversammlung abgehalten», so Niederberger. Ihre Enttäuschung ist nicht zu überhören.