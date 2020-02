Frauensportverband Luzern-Nidwalden löst sich auf Am Samstag fand in Dallenwil die letzte Delegiertenversammlung des SVKT Luzern-Nidwalden statt. 17.02.2020, 18.08 Uhr

Das letzte Anstossen der Vorstandsmitglieder. Von links: Klara Häfliger, Yvonne Niederberger, Uschy Jordi (Präsidentin) und Monika Kunz. Bild: PD

(sma) Am Samstag fand die 67. ordentliche – und letzte – Delegiertenversammlung des SVKT-Frauensportverbandes Luzern-Nidwalden statt. Infolge fehlender Vorstandsmitglieder wurde der Verband per 15. Februar aufgelöst, wie der Verband mitteilt. Das vorhandene Vermögen wird gemäss Statuten an die Vereine des SVKT Luzern-Nidwalden ausbezahlt.