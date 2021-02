Frauenstimmrecht Der steinige Weg der Gleichstellung: Eine Nidwaldner Frauenrechtlerin erzählt Wie Hanny Wallimann vor rund 50 Jahren, gibt es auch heute Frauen, die für ihre Rechte einstehen. Seit dem Beginn der MeToo-Bewegung vor drei Jahren vielleicht noch mehr als je zuvor. Die Nidwaldnerin Jana Avanzini ist eine von ihnen. Kristina Gysi 06.02.2021, 05.00 Uhr

Es gibt sie noch immer, die Hanny Wallimanns. Energisch stapften sie im Juni 2019 durch die Schweizer Strassen, erhoben Stimmen und Fahnen, kämpften für das Recht, Frau zu sein, ohne dafür benachteiligt zu werden. Ganz vorne mit dabei: Jana Avanzini. Eine Ennetbürgerin, die es nach Luzern gezogen hat. Feministin, Journalistin und Mutter.

Eine «feminist killjoy», wie sie selbst sagt: Eine, die ihr Umfeld nervt, weil sie ständig über Themen wie Gleichberechtigung, Frauenrechte oder Sexismus spricht. Jana juckt es nicht. Als Co-Vorsteherin des Frauenstreiks Luzern ist sie fest in die Materie verwoben. Dementsprechend viel redet sie darüber.

Jana Avanzini kommt ursprünglich aus Ennetbürgen. Heute lebt sie mit ihrem Partner und dem gemeinsamen Sohn in Luzern. Kristina Gysi (Luzern, 2. Februar 2021)

Mit der Geburt ihres Sohnes habe sie angefangen, sich für die Rechte von Frauen einzusetzen. «Es war erschreckend, wie viele Menschen davon ausgingen, dass ich auch nach der Stillzeit die ganzzeitige Betreuung unseres Kindes übernehme», erzählt sie bei einem Treffen in der Stadt Luzern.

«Wenn mein Partner und ich klarmachten, dass wir uns diese Aufgabe teilen werden, wurden wir oft schräg angeschaut.»

Das Paar organisierte sich so, dass beide im gleichen Pensum arbeiten können. Für Aussenstehende ein Grund, Avanzinis Lebenspartner quasi in den Himmel zu loben. «Das würde aber auch nicht jeder Mann machen» oder «Ach, ist das ein Guter», hiess es oft. «Und ich?», fragt Avanzini. «Bin ich auch so eine Gute, weil ich zu meinem Kind schaue?» Sie seufzt. «Solche Aussagen haben mich schon genervt.»

Nicht alles läuft rund

Sie habe angefangen, sich tiefer mit den Klischees der Rollenverteilung auseinanderzusetzen, stellte sich Fragen zur Gleichstellung von Mann und Frau, spann ein Netz des Unmuts und der Unzufriedenheit über die frauenrechtliche Lage auf der ganzen Welt – auch in der Schweiz. Sie sagt:

«Im internationalen Vergleich haben es wir Schweizerinnen sicher leichter als viele andere Frauen.»

Trotzdem laufe auch hier nicht alles rund, zum Beispiel in Lohnfragen. Oder bei der gesellschaftlichen Auffassung, wie Frauen auszusehen haben. «Wenn man sich erst einmal in dieses Thema vertieft, wird man immer hässiger.» Und doch fügt sie bei: «Getan hat sich aber auch schon einiges.» Nicht erst seit dem Frauenstreik 2019, sondern auch in den fünfzig Jahren, seit Frauen in der Schweiz stimmen dürfen.

«Die Debatte damals war strub, die Plakate der Gegner primitiv»,

sagt die 35-Jährige. Was hätte sie den Frauen von damals gesagt, die gegen die Vorlage waren? Avanzini seufzt, fährt sich durch die Haare, denkt nach. Keine einfache Frage. «Viele dieser Frauen wussten ja, dass sie sich zu Hause am Küchentisch durchsetzen konnten, und dachten, dass der Urnengang deshalb überflüssig ist», sagt sie schliesslich.

«Ich hätte ihnen wahrscheinlich gesagt, dass dieses Durchsetzungsvermögen nicht selbstverständlich ist. Und dass sie ja nicht stimmen gehen müssen, wenn sie nicht wollen.»

Aber dieses Recht anderen Frauen nehmen, weil man es selbst nicht «braucht»? Avanzini schüttelt den Kopf. «Das ist so daneben.»

Grosser Schritt auf dem steinigen Pfad

Angst vor Machtverlust. Das sei es, was die Diskussion um Gleichstellung so träge mache. Grund zur Resignation biete das aber nicht, so Avanzini:

«Es passiert schleppend, aber es tut sich vieles.»

Jede Verfassungsänderung, jeder politische Vorstoss, jede angenommene Vorlage sei ein Erfolg. Ein grosser Schritt auf dem steinigen Pfad. Steinig war er auch schon zu Zeiten von Hanny Wallimann, nur hat man heute andere Mittel. «Es ist grossartig, wie viele Menschen man mit Hilfe der sozialen Medien erreichen kann», sagt Jana. «Wir sind dadurch wohl etwas bequemer geworden, im Vergleich zu den Frauenrechtlerinnen früher.»

All die Ämter, die man abklappern musste, um dann irgendwann (vielleicht) die Adresse zu erhalten, die man brauchte. Papierkrieg, Telefonterror, Flyerschlachten. Durch das Internet falle vieles davon weg. Doch auch wenn der Aufwand kleiner ist, hat sich das Ziel nicht verändert. Der Weg ist derselbe, nur etwas weniger steil vielleicht.